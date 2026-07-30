تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:از ابتدای ماه صفر تا امروز، مجموع تردد ثبت‌شده از مرز بین‌المللی مهران از یک‌میلیون و ۳۸۰هزار نفر عبور کرده و تنها از بامداد امروز تا ساعت ۶ صبح نیز بیش از ۷۵هزار نفر از این مرز تردد داشته‌اند.

وی تصریح کرد:از بامداد امروز تا ساعت ۶ ، بیش از ۷۵هزار نفر از مرز مهران عبور کرده‌اند

وی با اشاره به آمادگی کامل استان برای خدمات‌رسانی به زائران افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۳هزار ۹۴۲ نفر تردد داشتند که در مجموع از اول صفر تا ساعت ۶ صبح امروز یک میلیون ۳۸۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

صالحیان گفت: تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران در مرز مهران فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند.