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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۴

تردد زائران از مرز مهران از یک‌میلیون و ۳۸۰ هزار نفر گذشت

تردد زائران از مرز مهران از یک‌میلیون و ۳۸۰ هزار نفر گذشت

ایلام - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت: از ابتدای ماه صفر تا امروز، مجموع تردد ثبت‌شده از مرز بین‌المللی مهران از یک‌میلیون و ۳۸۰هزار نفر بوده است.

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:از ابتدای ماه صفر تا امروز، مجموع تردد ثبت‌شده از مرز بین‌المللی مهران از یک‌میلیون و ۳۸۰هزار نفر عبور کرده و تنها از بامداد امروز تا ساعت ۶ صبح نیز بیش از ۷۵هزار نفر از این مرز تردد داشته‌اند.

وی تصریح کرد:از بامداد امروز تا ساعت ۶ ، بیش از ۷۵هزار نفر از مرز مهران عبور کرده‌اند

وی با اشاره به آمادگی کامل استان برای خدمات‌رسانی به زائران افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۳هزار ۹۴۲ نفر تردد داشتند که در مجموع از اول صفر تا ساعت ۶ صبح امروز یک میلیون ۳۸۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

صالحیان گفت: تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران در مرز مهران فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند.

کد مطلب 6903468

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