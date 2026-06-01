ادامه تلفات نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان؛ یک افسر اسرائیلی کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد یک افسر پزشک با درجه سروانی از تیپ گفعاتی در درگیری‌های جنوب لبنان کشته شد.

همچنین ۴ افسر و ۳ سرباز دیگر رژیم در این درگیری‌ها با شدت جراحت های مختلف زخمی شدند.