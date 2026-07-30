به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سمیه زمانی‌فرد، با اشاره به نقش چاقی شکمی و افزایش وزن در بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی، افزود: اضافه‌وزن، به‌ویژه در افرادی که دچار چاقی شکمی هستند، می‌تواند خطر سکته قلبی، گرفتگی عروق کرونر، نارسایی قلبی و فشار خون بالا را افزایش دهد.

وی با بیان انجام یک مطالعه علمی و تحقیقاتی بر روی بیماران مبتلا به سکته قلبی در بیمارستان هاجر، اظهار کرد: در این پژوهش، بیماران بر اساس وضعیت وزنی به سه گروه شامل افراد با وزن طبیعی، افراد کم‌وزن و افراد دارای اضافه‌وزن یا چاقی، از جمله BMI بالاتر از ۲۵، تقسیم‌بندی شدند.

زمانی‌فرد افزود: نتایج این بررسی نشان می‌دهد که چاقی شکمی و وزن بالا می‌تواند با افزایش فشار خون همراه باشد و احتمال بروز سکته قلبی و عوارض ناشی از آن را افزایش دهد.

این متخصص قلب و عروق با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی، تصریح کرد: کنترل فشار خون و قند خون، ترک سیگار، کاهش وزن، رعایت رژیم غذایی سالم و افزایش فعالیت بدنی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

زمانی‌فرد، کم‌تحرکی را یکی از عوامل اصلی افزایش وزن دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط زندگی امروز و مشاغل نشسته، بسیاری از افراد در معرض افزایش وزن قرار دارند؛ بنابراین توصیه می‌شود افراد در هفته دست‌کم دو تا سه نوبت پیاده‌روی داشته باشند و وزن خود را به محدوده طبیعی BMI نزدیک کنند.