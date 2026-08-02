انهدام ۶۳۵ پهپاد اوکراینی بر فراز روسیه 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های دفاع هوایی ارتش روسیه شب گذشته دست کم ۶۳۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز آسمان روسیه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

از سوی دیگر منابع وابسته به سرویس‌های امنیتی روسیه از تداوم برکناری افسران منتسب به «الکساندر سیرسکی» فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین خبر داده و گفتند که «پلاهنیوک» رئیس اداره اصلی دکترین و آموزش در ستاد کل ارتش در این راستا برکنار شده ‌است.

این منابع افزودند که برکناری‌ها شامل «مالینوفسکی»، فرمانده نیروهای موشکی و توپخانه که همزمان سمت معاونت فرماندهی نیروی زمینی اوکراین را نیز بر عهده داشت، شده است.