  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

انهدام ۶۳۵ پهپاد اوکراینی بر فراز روسیه 

انهدام ۶۳۵ پهپاد اوکراینی بر فراز روسیه 

وزارت دفاع روسیه از انهدام ۶۳۵ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف این کشور خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های دفاع هوایی ارتش روسیه شب گذشته دست کم ۶۳۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز آسمان روسیه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

از سوی دیگر منابع وابسته به سرویس‌های امنیتی روسیه از تداوم برکناری افسران منتسب به «الکساندر سیرسکی» فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین خبر داده و گفتند که «پلاهنیوک» رئیس اداره اصلی دکترین و آموزش در ستاد کل ارتش در این راستا برکنار شده ‌است.

این منابع افزودند که برکناری‌ها شامل «مالینوفسکی»، فرمانده نیروهای موشکی و توپخانه که همزمان سمت معاونت فرماندهی نیروی زمینی اوکراین را نیز بر عهده داشت، شده است.

کد مطلب 6905915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها