ابر خوشه استارلینک صاحب ۲۴ ماهواره جدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاسپیس، یک موشک فالکون ۹ همراه ۲۴ ماهواره استارلینک در ساعت ۰۳:۰۸ دقیقه بامداد یکم آگوست ۲۰۲۶ میلادی(دیروز) از مقر فضایی وندربرگ به مدار زمین رفت.

بوستر نخست موشک طبق برنامه ریزی انجام شده ۸.۵ دقیقه بعد به زمین بازگشت و روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس فرود آمد. این بیست و ششمین ماموریت بوستر مذکور بود.

همچنین اسپیس ایکس با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس اعلام کرد، ۲۴ ماهواره استارلینک نیز ۶۱.۵ دقیقه پس از پرتاب به مدار پایین زمین رفتند. آنها به بیش از ۱۰۸۰۰ ماهواره دیگر در ابرخوشه استارلینک در مدار زمین می پیوندند.

اسپیس ایکس تا این نقطه از سال ۲۰۲۶ میلادی ۸۹ ماموریت با فالکون ۹ انجام داده که ۶۹ مورد آنها به پرتاب ماهواره های استارلینک مربوط است.

علاوه بر آن شرکت فضایی مذکور قصد دارد سه پرتاب دیگر در سال جاری میلادی انجام دهد که یکی از آنها ارسال موشک قدرتمند «فالکون هوی» و دو مورد دیگر پرتاب های آزمایشی استارشیپ، ابرموشک کاملا قابل بازیافتی که اسپیس ایکس برای سفر به ماه و مریخ می سازد، هستند.