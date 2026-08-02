۵ هزار خدمت درمانی به زائران اربعین توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله محرم‌زاده، مسئول تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مراسم اربعین، صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: درمانگاه شهید سلیمانی از سوم مرداد تا پایان روز نهم مرداد، موفق به ارائه چهار هزار و ۶۵۸ ویزیت پزشک، ۴۳۲ مورد سرم‌تراپی، ۳۷۹ مورد درمان سرپایی و اعزام ۵۸ بیمار به بیمارستان امام حسین (ع) مهران شده است.

وی افزود: همچنین تیم اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که از ششم مردادماه در میدان اربعین، پایانه مرزی و درمانگاه مستقر شده است، تا پایان روز دهم مرداد به ۴۰۸ بیمار خدمات اورژانسی ارائه کرده که از این تعداد، ۲۹۱ نفر مرد و ۱۱۷ نفر زن بوده‌اند.

محرم‌زاده با اشاره به نوع مأموریت‌های انجام شده، گفت: از مجموع بیماران مراجعه‌کننده، چهار مورد مربوط به حوادث ترافیکی، ۲۷۵ مورد حوادث غیرترافیکی و ۱۸۰ مورد گرمازدگی بوده است. همچنین ۲۹۲ بیمار به صورت سرپایی درمان شدند و ۵۸ نفر نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین (ع) مهران اعزام شدند.

وی با بیان اینکه گرمازدگی و بیماری‌های گوارشی بیشترین علت مراجعه زائران به مراکز درمانی بوده است، تصریح کرد: خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی طی پنج روز گذشته و خدمات درمانگاه طی هشت روز گذشته به زائران ارائه شده و این خدمات تا پایان مراسم اربعین حسینی با آمادگی کامل و به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.

مسئول تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز خاطرنشان کرد: در حال حاضر این تیم با حضور هفت پزشک، ۲۵ پرستار شامل ۱۵ پرستار خانم و ۱۰ پرستار آقا، ۲۱ نیروی عملیاتی اورژانس و ۲ کارشناس دیسپچ، در حال خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.