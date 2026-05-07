به گزارش خبرنگار مهر، داوود حقیقی ظهر پنجشنبه در همایش شوراهای اسلامی بخش مرکزی که در محل فرمانداری ساوه برگزار شد، با اشاره به جایگاه شوراهای روستایی اظهار کرد: شوراها نقطه اتصال میان مدیران اجرایی و دولتی با مردم هستند و نقش مهمی در پیگیری مطالبات و توسعه روستاها دارند.
وی با اشاره به فعالیت شوراهای روستایی در سالهای گذشته افزود: اعضای شوراها در بسیاری از موارد بدون هیچ چشمداشتی برای آبادانی روستاها تلاش کردهاند و حتی در مواردی بخش زیادی از حقالزحمه دریافتی خود را برای امور و نیازهای روستا هزینه کردهاند.
بخشدار مرکزی ساوه ادامه داد: از سال گذشته تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژههای عمرانی در روستاهای این بخش هزینه شده است که از جمله این اقدامات میتوان به اجرای روکش آسفالت، بهسازی معابر، مبلمان روستایی و سنگفرش اشاره کرد.
حقیقی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی با کمبود امکانات مواجه هستیم، گفت: متأسفانه در بخش فرهنگی و آموزشی در روستاها با ضعفهایی روبهرو هستیم، چرا که بودجه فرهنگی دهیاریها بسیار محدود است،بهگونهای که در برخی موارد برای تأمین تجهیزات سادهای مانند آبسردکن مدارس روستایی نیز ناچار به استفاده از کمک خیران میشویم.
وی با اشاره به مطالبات مردم روستاهای بخش مرکزی ساوه بیان کرد: فرسودگی جادههای روستایی، مشکل تأمین آب شرب و برخی مسائل خدماتی از مهمترین دغدغهها و مطالبات ساکنان روستاهای این بخش است و بسیاری از جادههای روستایی نیازمند رسیدگی و بهسازی هستند.
بخشدار مرکزی ساوه همچنین با اشاره به وضعیت شوراهای روستایی این بخش گفت: در حال حاضر ۱۰۱ روستا در بخش مرکزی ساوه وجود دارد که در دورههای گذشته تنها ۴۰ روستا دارای شورای فعال بودند و ۲۱ روستا فاقد شورا بودند، اما خوشبختانه در دوره هفتم شوراهای اسلامی، ۶۱ روستا به حد نصاب رسیدهاند و همه آنها دارای شورای اسلامی خواهند شد.
