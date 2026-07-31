زلزله ۴.۲ ریشتری عراق در قصرشیرین و ازگله احساس شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۸ و ۱۹ دقیقه صبح جمعه در کشور عراق به وقوع پیوست.



بر پایه این گزارش، کانون این زمین‌لرزه در عرض جغرافیایی ۳۵.۱۸ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۴.۵۶ درجه شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.



نزدیک‌ترین شهر ایران به کانون این زمین‌لرزه، قصرشیرین در استان کرمانشاه با فاصله ۱۱۸ کیلومتری اعلام شده است. همچنین ازگله در استان کرمانشاه در فاصله ۱۲۲ کیلومتری و سردشت در استان آذربایجان غربی در فاصله ۱۳۶ کیلومتری از محل وقوع زمین‌لرزه قرار دارند.

نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون این زمین‌لرزه نیز سنندج با فاصله ۲۲۱ کیلومتری و ایلام با فاصله ۲۴۱ کیلومتری هستند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و بررسی‌های تکمیلی از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.