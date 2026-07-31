به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در واکنش به تهدیدات دشمن علیه کشورمان، تاکید کرد: در صورت هرگونه حمله به زیرساخت برق ایران، علاوه بر زیرساخت‌های کشورهای مبدأ تهاجم، زیرساخت‌های ایالات متحده نیز مستقیماً هدف قرار خواهند گرفت.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی حقوقی بین‌المللی، هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی را جنایت جنگی می‌داند و بر مبنای فتواهای مذهبی خود هرگز آغازگر چنین اقدامی نخواهد بود.

وی افزود: اما اگر دشمن دچار این توهم شود که می‌تواند مردم ایران را با حمله به تأسیسات برق تحت فشار قرار دهد، قطعاً تهران در دکترین دفاعی خود تجدیدنظر خواهد کرد و اقدام متقابل را یک اصل مسلم و غیرقابل چشم‌پوشی می‌داند.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به ضعف‌های ساختاری شبکه برق آمریکا تصریح کرد: مقام‌های کاخ سفید باید بدانند سیستم توزیع برق کشورشان دارای نقاط آسیب‌پذیر بسیار گسترده‌ای است که حتی با ابتدایی‌ترین تسلیحات مثل سلاح های سبکی که در آمریکا به صورت قانونی به فروش می‌رسند، می‌توان آن را از کار انداخت؛ این یک ویژگی فنی ذاتی در پهنه بی‌دفاع جغرافیایی آمریکاست.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نکته هولناک برای دشمن قابلیت تکرار بی‌پایان چنین اقدامی است؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند به دومینویی از خاموشی‌های فلج‌کننده و پیاپی در سراسر ایالات متحده تبدیل شود.

وی در پایان گفت: به‌ازای هر تعرض به زیرساخت‌های ملت ایران، یکی از گلوگاه‌های حیاتی برق آنها برای همیشه خاموش خواهد شد. ترامپ بهتر است پیش از آنکه در باتلاقی هولناک‌تر فرو رود، این هشدار را جدی بگیرد.