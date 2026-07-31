به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما و وزیر دولت سیزدهم در مراسم «شب شهدای میناب» و آیین تجلیل از خانواده شهدای این شهرستان که شامگاه پنجشنبه ۸ مرداد پس از نماز مغرب و عشا در موکب محبان علی بن ابیطالب(ع) در کربلا برگزار شد، با اشاره به تحولات منطقه و جنگ اخیر، گفت: یکی از اهداف آمریکا از حضور در منطقه، القای تأمین امنیت کشورهای منطقه بود؛ اما امروز همین پایگاه‌های نظامی به عاملی برای ناامنی این کشورها تبدیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها پس از حوادث داخلی ایران مدعی حمایت از مردم ایران و تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی بودند، افزود: آنها تصور می‌کردند با ایجاد برخی ناآرامی‌ها می‌توانند به اهداف خود برسند اما این محاسبه اشتباه بود و نه تنها به نتیجه نرسید، بلکه کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا نیز امروز با ناامنی و تبعات حضور این پایگاه‌ها مواجه هستند.

وزیر سابق میراث فرهنگی با اشاره به شرایط کشورهای منطقه اظهار کرد: امروز کشورهای منطقه به دلیل استقرار پایگاه‌های آمریکا زیر آماج حملات قرار گرفته‌اند و امنیتی که وعده داده می‌شد، جای خود را به ناامنی داده است. فرودگاه‌ها مملو از افرادی است که قصد خروج از این کشورها را دارند و حملات به مراکز راهبردی و پالایشگاه‌ها، آثار اقتصادی گسترده‌ای بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: خود مسئولان این کشورها اذعان دارند که حتی اگر جنگ امروز پایان یابد، آثار اقتصادی آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند و این نشان می‌دهد ادعاهای آمریکا درباره تأمین امنیت منطقه، نتیجه‌ای جز افزایش ناامنی نداشته است.

ضرغامی همچنین با اشاره به حمایت مردمی از جمهوری اسلامی، گفت: برخلاف تصور دشمنان، مردم ایران در ماه‌های گذشته با حضور گسترده خود در صحنه، پشتیبانی خود را از نظام نشان دادند و این حضور، محاسبات آنان را بر هم زد.

وی با اشاره به وقایع ۲۸ مرداد، اظهار داشت: یکی از عوامل موفقیت کودتای ۲۸ مرداد، عدم حضور مردم در صحنه و فاصله گرفتن دولت وقت از روحانیت بود، در حالی که امروز پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، معادلات دشمنان را تغییر داده است.

رئیس اسبق سازمان صداوسیما با بیان اینکه جریان مقاومت وارد مرحله‌ای جدید از تجربه و شناخت ظرفیت‌های مردمی شده است، تأکید کرد: امروز الگوی مقاومت و همراهی ملت‌ها واقعیتی است که دشمنان قادر به تحلیل درست آن نیستند.