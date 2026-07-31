امام جمعه موقت برازجان: الگوی مقاومت استکبار جهانی را درمانده کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوذر شاد در نماز جمعه برازجان اظهار کرد: نقش انقلاب اسلامی به عنوان الگویی برای استقلال، عزت و ایستادگی ملتهای آزادیخواه بر کسی پوشیده نیست و ویژگی ممتاز آن، عبور از مرزهای جغرافیایی و تبدیل شدن به یک مرجع فکری و الهامبخش برای جریانهای ضد سلطه در منطقه و جهان است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور گفتمان مقاومت، با وجود فشارها، تحریمها و تهدیدهای بینالمللی، ساختاری پایدار ایجاد کرده و به بازیگری اثرگذار در معادلات منطقهای و جهانی تبدیل شده است؛ موضوعی که استکبار جهانی را با چالشهای جدی مواجه و درمانده کرده است.
امام جمعه موقت برازجان با بیان اینکه منشأ سستی در برابر دشمن، فاصله گرفتن از نگرش الهی و تربیت قرآنی است، تصریح کرد: اگر قدرت دشمن در نگاه ما بزرگتر از قدرت خداوند جلوه کند، نتیجه آن ضعف، رخوت و ناامیدی خواهد بود؛ در حالی که انسان مؤمن بر اساس آموزههای قرآن، نصرت و پیروزی را تنها در ابزارهای مادی نمیبیند و با توکل بر خداوند، در مسیر حق استقامت میکند.
وی تحلیلهای نادرست و اشتباه محاسباتی برخی افراد را زمینهساز تطهیر دشمنان دانست و گفت: دشمنی که با جنگ ترکیبی، فشار اقتصادی، تحریم، جنگ روانی، ایجاد ناآرامی و مداخله نظامی به دنبال توسعهطلبی و سلطه بر ملتهاست، هرگز قابل اعتماد نیست و نباید با تحلیلهای نادرست، منطقی و اهل مذاکره معرفی شود.
اربعین نماد وحدت و همبستگی مسلمانان
حجتالاسلام شاد با تأکید بر ضرورت عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: ملت ایران در طول بیش از چهار دهه انقلاب، تحقق وعده نصرت الهی را بارها تجربه کرده است و با حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر عزت و مقاومت را تا تحقق کامل وعدههای الهی ادامه خواهد داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را یکی از مهمترین جلوههای محبت به اهلبیت (ع) و نمایش اقتدار امت اسلامی دانست و گفت: زیارت اربعین از نشانههای مؤمنان است و حضور میلیونی عاشقان امام حسین (ع) بهترین فرصت برای معرفی چهره واقعی مکتب اهلبیت (ع) و خنثی کردن تبلیغات رسانههای معاند علیه شیعیان به شمار میرود.
امام جمعه موقت برازجان پیادهروی اربعین را رزمایشی اعتقادی، فرهنگی و سیاسی توصیف کرد و افزود: این اجتماع عظیم، نماد وحدت و همبستگی مسلمانان و زمینهساز تقویت فرهنگ انتظار و آمادگی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) است.
وی همچنین با گرامیداشت سالروز صدور فرمان مشروطیت، آن را نقطه عطفی در حرکت ایران به سوی قانونگرایی و مشارکت مردم در اداره کشور دانست و در پایان با اشاره به سالروز شهادت سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی، این شهید والامقام را الگویی ماندگار از ایمان، اخلاص، ایثار، شجاعت و خدمت صادقانه به اسلام و انقلاب اسلامی معرفی کرد.
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