استقرار ۷۱۴ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت مهران برای بازگشت زائران

حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افزایش بازگشت زائران اربعین، هماکنون ۷۱۴ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران مستقر و آماده انتقال زائران به استانهای مختلف کشور هستند.
وی افزود: از ابتدای اجرای طرح سفرهای اربعین( ۲۵ تیرماه تا هشتم مردادماه)، ۲ هزار و ۷۸۰ دستگاه اتوبوس، ۷۵ هزار و ۳۶۱ زائر را از مرز مهران به مقاصد مختلف کشور جابهجا کردهاند و روند اعزام ناوگان حملونقل عمومی متناسب با افزایش تقاضا ادامه دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام با اشاره به آمار تردد زائران گفت: در این مدت، یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۸۴ زائر از پایانه مرزی شهید سلیمانی (مهران) تردد کردهاند که از این تعداد، یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۲۵۰ نفر از کشور خارج شده و ۳۵۳ هزار و ۲۳۴ نفر نیز پس از زیارت عتبات عالیات از طریق این مرز وارد کشور شدهاند.
دشتیپور ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ۲۵۷ هزار و ۳۲۲ زائر از مرز مهران تردد کردهاند که بیانگر افزایش چشمگیر حجم سفرهای اربعین و ضرورت تقویت ناوگان حملونقل عمومی برای جابهجایی زائران است.
وی تأکید کرد: با برنامهریزی انجامشده و استقرار ناوگان کافی در پایانه شهید رئیسی (برکت)، روند بازگشت زائران به استانهای مختلف کشور بهصورت روان و بدون وقفه در حال انجام است و تمهیدات لازم برای پاسخگویی به افزایش حجم سفرها در روزهای آینده نیز پیشبینی شده است.
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