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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

استقرار ۷۱۴ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت مهران برای بازگشت زائران

استقرار ۷۱۴ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت مهران برای بازگشت زائران

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام از استقرار ۷۱۴ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران برای انتقال زائران اربعین به مقاصد مختلف کشور خبر داد.

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افزایش بازگشت زائران اربعین، هم‌اکنون ۷۱۴ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران مستقر و آماده انتقال زائران به استان‌های مختلف کشور هستند.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح سفرهای اربعین( ۲۵ تیرماه تا هشتم مردادماه)، ۲ هزار و ۷۸۰ دستگاه اتوبوس، ۷۵ هزار و ۳۶۱ زائر را از مرز مهران به مقاصد مختلف کشور جابه‌جا کرده‌اند و روند اعزام ناوگان حمل‌ونقل عمومی متناسب با افزایش تقاضا ادامه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به آمار تردد زائران گفت: در این مدت، یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۸۴ زائر از پایانه مرزی شهید سلیمانی (مهران) تردد کرده‌اند که از این تعداد، یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۲۵۰ نفر از کشور خارج شده و ۳۵۳ هزار و ۲۳۴ نفر نیز پس از زیارت عتبات عالیات از طریق این مرز وارد کشور شده‌اند.

دشتی‌پور ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته نیز ۲۵۷ هزار و ۳۲۲ زائر از مرز مهران تردد کرده‌اند که بیانگر افزایش چشمگیر حجم سفرهای اربعین و ضرورت تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی زائران است.

وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و استقرار ناوگان کافی در پایانه شهید رئیسی (برکت)، روند بازگشت زائران به استان‌های مختلف کشور به‌صورت روان و بدون وقفه در حال انجام است و تمهیدات لازم برای پاسخگویی به افزایش حجم سفرها در روزهای آینده نیز پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6904276

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