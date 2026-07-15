به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیاکبر عربعامری در گفتگویی، با تشریح برنامههای عملیاتی این شرکت برای پشتیبانی از سفرهای اربعین امسال، بر آمادگی کامل شبکه تأمین، انتقال و توزیع سوخت کشور تأکید و بیان کرد: با توجه به شرایط ویژه ناترازی بنزین و افزایش مصرف در استانهای غربی، برنامهریزیها با دقت و شدت بیشتری انجام شده است.
وی با اشاره به تجربه سالهای گذشته و سهم بالای مرز مهران در تردد زائران گفت: با توجه به احتمال افزایش ترافیک جادهای، اولویت ما ذخیرهسازی بنزین در نزدیکترین انبارها به محلهای مرزی است. انبارهای استانهای موردنظر از چند هفته قبل در وضعیت آمادهباش قرار گرفتهاند و تأمین فرآورده کامل این مناطق تا پنجم و ششم مرداد که آغاز اوج سفرهای زائران اربعین حسینی است تکمیل میشود، همچنین سوخت مورد نیاز خودروهای شخصی و نفتگاز ناوگان حملونقل عمومی داخل کشور و ناوگان فعال در مرزها بهصورت کامل تأمین خواهد شد.
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به ضرورت پشتیبانی از اتوبوسهای شهری و بینشهری تصریح کرد: هر سال سهمیهای علیالحساب برای ناوگان عمومی در نظر گرفته میشود تا بتوانند ترددهای خارج از میزان پیشبینیشده را پوشش دهند، بهگونهای که پارسال حدود ۲ هزار لیتر سهمیه به اتوبوسها اختصاص یافت و امسال نیز این روند ادامه دارد. از سویی دیگر، ناوگان شهری که از بلوکبندی خارج میشود، امکان انتقال زائران از شهرهای داخلی و همچنین از مرزها به داخل عراق را خواهد داشت.
استقرار جایگاههای سیار در مرزهای پرتردد
عربعامری با تأکید بر اینکه مدیریت جایگاههای سیار نیز براساس درخواست مناطق جانمایی شده است، بیان کرد: در مرز مهران که پرترددترین مرز کشور است، ۸ تا ۱۰ جایگاه سیار ۳۰ هزار لیتری پیشبینی شده است و در سایر مرزها مانند شلمچه و چذابه نیز جایگاههای سیار در فواصل مورد نیاز مستقر خواهند شد.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش مصرف طی ایام اربعین گفت: در مسیرهای منتهی به مرزها، افزایش مصرف ۲۵ تا ۳۰ درصدی محتمل است، ازاینرو با توجه به افزایش تعداد زائران، زیرساختهای جایگاهی روزانه پایش میشود و در نقاط کمبرخوردار، جایگاههای سیار و خودروهای سیار مستقر خواهند شد تا این افزایش ۳۰ درصدی مصرف سوخت در توزیع مدیریت شود.
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به تفاوت شرایط عملیاتی امسال نسبت به سالهای گذشته، چالش اصلی زنجیره تأمین را ناترازی بنزین دانست و افزود: این وضعیت ایجاب میکند تا شعاع حمل فرآورده که در سالهای گذشته حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتر بود، امسال به بیش از ۳۰۰ کیلومتر افزایش یابد. ازاینرو، برای مدیریت این چالش، تمامی تلاشها بر هماهنگی حداکثری با سیستم لجستیک متمرکز شده است تا دپوی فرآورده با افزایش تعداد ناوگان و اعزام محمولههای بیشتر انجام شود. برای مدیریت این شرایط، تأمین بنزین غرب کشور از ماهشهر انجام میشود و موجودی انبارهای استانهای غربی افزایش یافته تا نیاز به انتقال از مبادی دورتر کاهش یابد.
آمادگی شبانهروزی؛ خط مقدم خدمترسانی
عربعامری با اشاره به آسیبشناسی عملکرد سال گذشته در مرزها، بیان کرد: در ایام اربعین پارسال، برخی اتوبوسهای اعزامی تا عمق ۳۰ کیلومتری خاک عراق تردد داشتند، اما به دلیل عدم شفافیت در محل سوختگیری، با مشکلات عملیاتی روبهرو شدند. امسال با مشخصکردن دقیق مقاصد و نقاط تأمین سوخت در مسیرهای رفت و برگشت، این خلأ برطرف شده است و ناوگان عمومی از ظرفیتهای پیشبینیشده بهرهمند خواهند شد.
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، تأمین سوخت پایدار در کشور با وجود حجم عملیاتی سنگین را مرهون تلاش بیوقفه کارکنان دانست و تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، شرکتهای حملونقل و جایگاهداران، سه ضلع اصلی مثلث سوخترسانی هستند. همکاران ما در مدیریت تأمین و توزیع، در روزهای عادی نیز بهصورت گروهبندیهای A و B حتی در پنجشنبهها و جمعهها، بهصورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند و در ایام ویژه مانند اربعین، این آمادگی به اوج خود میرسد و کارکنان عملیاتی بدون یک روز وقفه، در میدان حضور دارند.
تجربه موفق مدیریت مصرف در مراسم وداع با رهبر شهید
وی با اشاره به تجربه موفق سوخترسانی در آیین برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: در مراسم هفته گذشته، شرایطی متفاوت با روال معمول داشتیم؛ زیرا حجم ورود و خروج خودروها، محدودیتهای ترافیکی و بستهشدن برخی محورهای مرکزی شهر، فشار سنگینی بر شبکه سوخترسانی وارد میکرد. براساس تصمیمات ستاد استانی، مقرر شد در محدوده اطراف مصلی تهران تا شعاع یکونیم تا دو کیلومتر هیچگونه تردد خودرو انجام نشود که این تصمیم بهصورت مستقیم سبب خروج چند جایگاه از مدار خدماترسانی شد و بار مصرف به جایگاههای حاشیهای منتقل و تغییر یافت.
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به برنامهریزی پیشدستانه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران یادآور شد: برای جلوگیری از هرگونه اختلال، از دو روز قبل از آغاز برگزاری مراسم تشیع رهبر شهید، تمامی جایگاههای خروجی و ورودی تهران با ظرفیت ۱۰۰ درصدی بنزین و نفتگاز تجهیز شدند. همچنین نفتکشهای آماده تخلیه در نزدیکی جایگاهها مستقر شد تا در صورت ایجاد ترافیک، عملیات سوخترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
عربعامری افزود: مصرف روزانه بنزین کشور در روزهای ابتدایی آغاز مراسم و در روزهای پایانی از ۱۵۸ میلیون لیتر عبور کرد که نسبت به روزهای عادی افزایش قابل توجهی داشت، اما با وجود این حجم مصرف، هیچ گزارشی از کمبود، اختلال یا توقف خدمات ثبت نشد و شبکه سوخترسانی تهران با موفقیت کامل مدیریت شد.
شرکت ملی پخش؛ خدمتگزار زائران اربعین حسینی
وی با تأکید بر اینکه امیدواریم با تلاش جمعی و مدیریت دقیق شبکه تأمین، خدمات شایستهای به زائران ارائه شود و تمامی زائران بهسلامتی به مقاصد خود بازگردند، گفت: ما در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران خود را خدمتگزار زائران میدانیم و وظیفهمان را در این ایام با نهایت دقت، مسئولیتپذیری و تعهد انجام میدهیم. همکاران ما در انبارها، رانندگان نفتکشها و نیروهای جایگاهها، بدون وقفه و با تمام توان در صحنه حضور دارند تا عملیات سوخترسانی در مسیرهای منتهی به مرز و داخل کشور، پایدار و بدون اختلال انجام شود.
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