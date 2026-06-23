به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، هاشم امینی مدیرعامل این شرکت در نشست هماهنگی برگزاری آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی از آمادگی کامل صنعت آب و فاضلاب برای ارائه خدمات مطلوب به شرکتکنندگان در این مراسم خبر داد و تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای فنی، اجرایی و انسانی این صنعت برای ایفای مسئولیتهای محوله و خدمترسانی شایسته به مردم بسیج شده است.
بر اساس این گزارش نشست هماهنگی برگزاری آیین وداع با رهبر شهید معظم انقلاب اسلامی با حضور یزدان رضایی معاون برنامهریزی و اقتصادی و ماشاالله تابعجماعت معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، حیدری مشاور وزیر نیرو و رئیس ستاد اربعین، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و جمعی از مدیران و معاونان این شرکت برگزار شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اهمیت این مراسم و ضرورت فراهمسازی شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم، اظهار داشت: صنعت آب و فاضلاب کشور انجام مسئولیتهای محوله در این مراسم را وظیفهای مهم و افتخارآمیز میداند و تمامی ظرفیتها و امکانات خود را برای ارائه خدمات مطلوب به کار خواهد گرفت.
امینی افزود: کارکنان صنعت آب و فاضلاب در سراسر کشور با روحیه جهادی و احساس مسئولیت، در کنار سایر بخشهای وزارت نیرو حضور خواهند داشت و با بهرهگیری از همه توان فنی، اجرایی و پشتیبانی، مأموریتهای محوله را به بهترین شکل ممکن انجام خواهند داد.
در ادامه این نشست، مسئولان و مدیران حاضر گزارشی از اقدامات پیشبینیشده در حوزههای مختلف ارائه کردند و بر آمادگی کامل شرکت های آب و فاضلاب در سراسر کشور برای پشتیبانی و خدماترسانی مستمر در طول برگزاری مراسم تأکید شد.
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