ترابی: اربعین امسال نماد وحدت و خونخواهی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط‌کریم با اشاره به تحولات منطقه، اظهار کرد: جهان شاهد تحولات مهمی در منطقه است و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از منافع و امنیت ملی خود دفاع کرده است.

وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال تأمین منافع خود از طریق ابزارهای مختلف است، افزود: نباید نسبت به اهداف و سیاست‌های دشمن غفلت کرد و لازم است تصمیم‌گیری‌ها با هوشیاری و دقت انجام شود.

امام جمعه رباط‌کریم با اشاره به مراسم اربعین حسینی تصریح کرد: بزرگ‌ترین پیام مشترک ملت‌های ایران و عراق در اربعین امسال، وحدت امت اسلامی و خونخواهی زعیم شهید امت اسلامی است.

ترابی ادامه داد: اجتماع میلیونی اربعین، نمایش همبستگی مسلمانان و تجلی وحدت امت اسلامی است و این حضور گسترده، پیام روشنی از انسجام و همدلی ملت‌های مسلمان به جهان مخابره می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز شهادت شیخ فضل‌الله نوری، خاطرنشان کرد: این عالم مجاهد بر مشروطه مشروعه تأکید داشت و با الگوگیری از قوانین و فرهنگ غربی در اداره کشور مخالفت می‌کرد و نسبت به پیامدهای نفوذ استعمار هشدار داده بود.