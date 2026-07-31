به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای نماز جمعه خورموج با استناد به آیات ۲۴ و ۲۵ سوره ابراهیم، اظهار کرد: قرآن کریم ایمان را به درختی پاک و استوار تشبیه میکند که همواره ثمره میدهد و مؤمن نیز در همه شرایط، پویایی و اثرگذاری خود را حفظ میکند.
وی با اشاره به واقعه عاشورا افزود: اگرچه امام حسین (ع) و یارانش در کربلا به شهادت رسیدند و دشمنان تلاش کردند نام و یاد آنان را از میان ببرند، اما امروز میلیونها انسان از سراسر جهان در مراسم اربعین حضور مییابند و این حقیقت، ماندگاری راه حق و نابودی جریان باطل را به نمایش گذاشته است.
امام جمعه دشتی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر پایه ارزشهای الهی شکل گرفته است، تصریح کرد: هرچه این نظام بر مبنای ایمان، وحدت و مقاومت حرکت کند، استحکام و اقتدار آن نیز افزایش خواهد یافت.
اربعین؛ جلوه وحدت امت اسلامی
زاهددوست با قدردانی از اعضای ستادهای نماز جمعه، ائمه جماعات، نیروهای خدماتی، رسانهها، بسیج، نیروهای انتظامی و همه خادمان نماز جمعه، این آیین عبادی سیاسی را قرارگاه ایمان، بصیرت، وحدت و خدمت به مردم دانست.
وی با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی گفت: پیادهروی اربعین با حضور میلیونها زائر از کشورهای مختلف، بزرگترین اجتماع دینی و تمدنی جهان اسلام است که جلوهای از وحدت، همبستگی و همدلی مسلمانان و آزادگان جهان را به نمایش میگذارد.
امام جمعه دشتی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات رسانهای و روانی دشمنان افزود: دشمنان تلاش میکنند با انتشار اخبار نادرست و عملیات روانی، در این حرکت عظیم اخلال ایجاد کنند، اما ملتهای مسلمان با بصیرت و آگاهی، این توطئهها را خنثی خواهند کرد.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه دبیرکل و رزمندگان حزبالله، اظهار داشت: در شرایطی که ملتهای جهان از ظلم و جنایت به ستوه آمدهاند، مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوزگری اهمیت ویژهای دارد.
ضرورت بصیرت در برابر جنگ ترکیبی دشمن
زاهددوست با بیان اینکه تاریخ نشان داده هزینه مقاومت کمتر از تسلیم است، خاطرنشان کرد: تسلیم در برابر زورگویان، نتیجهای جز از بین رفتن عزت، استقلال و کرامت ملتها ندارد و ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا، راه ایستادگی و مقاومت را برگزیده است.
وی با اشاره به تحولات منطقه افزود: شرایط امروز منطقه و جهان نشان میدهد جنگ میان جبهه حق و باطل ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده و همین مسئله ضرورت افزایش بصیرت، هوشیاری و آمادگی همهجانبه را دوچندان کرده است.
امام جمعه دشتی با اشاره به برخی تحولات و تنشهای منطقهای، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار برخورداری از توان دفاعی و بازدارندگی بالا، همواره با تدبیر، عقلانیت و دوراندیشی تصمیمگیری میکند و هرگونه اقدام در دفاع از منافع ملی باید با محاسبه دقیق زمان، مکان و شیوه اجرا صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، آن را یکی از مؤلفههای مهم قدرت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و بر ضرورت صیانت از منافع و حاکمیت کشور تأکید کرد.
زاهددوست در پایان با بیان اینکه ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا، روحیه ایثار، استقامت و تابآوری را سرلوحه خود قرار داده است، گفت: ملت ایران با حفظ وحدت، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و هوشیاری در برابر توطئههای دشمن، مسیر عزت و اقتدار خود را ادامه خواهد داد.
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