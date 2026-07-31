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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

بانوی کوراش کهگیلویه و بویراحمد به بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ دعوت شد

بانوی کوراش کهگیلویه و بویراحمد به بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ دعوت شد

یاسوج- سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از دعوت طاهره آذرپیوند، بانوی ملی‌پوش کوراش برای بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پارسایی اظهار کرد: طاهره آذرپیوند که سال‌هاست از چهره‌های شاخص کوراش کشور و از افتخارآفرینان ورزش کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود، بار دیگر با شایستگی به اردوی تیم ملی دعوت شد تا در بزرگ‌ترین آوردگاه ورزشی قاره آسیا از پرچم ایران دفاع کند.

وی افزود: دعوت دوباره این بانوی ورزشکار نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش استان در عرصه قهرمانی و نتیجه سال‌ها تلاش، پشتکار و حضور موفق وی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: حضور طاهره آذرپیوند در بازی‌های آسیایی ناگویا، افتخاری بزرگ برای جامعه ورزش استان است و امیدواریم این ملی‌پوش شایسته با درخشش در این رقابت‌ها، برگ زرین دیگری به افتخارات ورزش کهگیلویه و بویراحمد بیفزاید.

پارسایی تصریح کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان از تمامی قهرمانان و ورزشکاران مستعد حمایت خواهد کرد تا با فراهم شدن شرایط مناسب، زمینه تداوم موفقیت آنان در میادین بین‌المللی بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6904527

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