به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پارسایی اظهار کرد: طاهره آذرپیوند که سالهاست از چهرههای شاخص کوراش کشور و از افتخارآفرینان ورزش کهگیلویه و بویراحمد محسوب میشود، بار دیگر با شایستگی به اردوی تیم ملی دعوت شد تا در بزرگترین آوردگاه ورزشی قاره آسیا از پرچم ایران دفاع کند.
وی افزود: دعوت دوباره این بانوی ورزشکار نشاندهنده ظرفیت بالای ورزش استان در عرصه قهرمانی و نتیجه سالها تلاش، پشتکار و حضور موفق وی در رقابتهای ملی و بینالمللی است.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: حضور طاهره آذرپیوند در بازیهای آسیایی ناگویا، افتخاری بزرگ برای جامعه ورزش استان است و امیدواریم این ملیپوش شایسته با درخشش در این رقابتها، برگ زرین دیگری به افتخارات ورزش کهگیلویه و بویراحمد بیفزاید.
پارسایی تصریح کرد: ادارهکل ورزش و جوانان استان از تمامی قهرمانان و ورزشکاران مستعد حمایت خواهد کرد تا با فراهم شدن شرایط مناسب، زمینه تداوم موفقیت آنان در میادین بینالمللی بیش از پیش فراهم شود.
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