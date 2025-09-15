اعزام ۴ بازیکن هندبال کهگیلویه و بویراحمد به مسابقات قهرمانی آسیا

مجید پارسایی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران برای شرکت در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا، راهی اردن شد.

وی اظهار کرد آدر این مسابقات آقایان مهدی احمدی فر به عنوان کاپیتان تیم ملی، امیر حسین نیک اقبال، سید رضا خادمی، سید محمد کشاورز و باشگاه فرازبام خائیز دهدشت از استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله بازیکنان دعوت شده به این مسابقات هستند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تیم ملی هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با تیم‌های کره‌جنوبی، سوریه و مالدیو هم گروه است.

وی اضافه کرد: نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا از روز ۲۴ شهریور آغاز و تا ۳ مهر ادامه دارد.