آغاز هفتمین دوره المپیاد ورزشی هندبال دختران کشور در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح المپیاد ورزشی دختران گفت: هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی دختران کشور در رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال به همت وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش استانها، در رشتههای مختلف به صورت همزمان در سراسر کشور در حال برگزاری است.
وی با اشاره به میزبانی استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش هندبال دختران، اظهار کرد: این برای اولین بار است که استان ما میزبان رقابتهای هندبال دختران در این المپیاد است، استان از قابلیتهای بسیار خوبی برخوردار است و جوانان بااستعداد ما هرگاه مورد توجه قرار گرفتند درخشیدند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سابقه درخشان ورزشی استان، بیان کرد: هماکنون ملیپوشان بسیاری در رشتههای مختلف از استان داریم و تیم هندبال پسران ما سالهاست که افتخارآفرینی میکند.
وی برگزاری این دوره از المپیاد را گامی مهم در جهت کشف استعدادهای برتر دانست و تصریح کرد: قطعاً برگزاری چنین المپیادهایی میتواند در پیشبرد ورزش کشور گرهگشا باشد.
رحمانی با تقدیر از زحمات پارسایی سرپرست مدیرکل ورزش و جوانان استان و همکارانش، افزود: میزبانی چنین رویدادهایی، به ویژه برای اولین بار و در رده سنی نوجوانان، کاری سخت و طاقتفرساست، اما به همت این عزیزان و با کمک دستگاههای اجرایی، شاهد برگزاری باشکوه این دوره هستیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در رشته هندبال دختران، تأکید کرد: در رشته هندبال دختران استعدادهای بالقوهای داریم، اما شاید به دلیل نبود حامی مالی نتوانستهایم این رشته را به صورت جدیتر دنبال کنیم که با همت پارسایی سرپرست ورزش و جوانان و همه این مجموعه و بخش خصوصی، بتوانیم از همین حالا کار را برای تشکیل یک تیم ملی برتر با حضور دختران هندبالیست استان آغاز کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به یکی از مشکلات اصلی ورزش استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات ما نبود خوابگاه ورزشی است که با پیگیریهای انجامشده و با حمایت دولت، این نیز مرتفع خواهد شد.
وی از فعالسازی مجدد مجموعهای ورزشی پس از سالها تعطیلی خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه به همت ورزش و جوانان استان و با حمایت استانداری و وزارت ورزش، در حال فعالسازی است و در سفر رئیس جمهور نیز منابع خوبی برای توسعه زیرساختهای ورزشی به استان اختصاص خواهد یافت.
رحمانی اضافه کرد: تکمیل این زیرساختها به ما امکان میزبانیهای بیشتری خواهد داد و میتوانیم مهماننوازی مردم خوب استان را به نمایش بگذاریم، امیدواریم از طریق این میزبانیها، بتوانیم استعدادهای خود را در عرصههای ملی و بینالمللی معرفی کرده و شاهد درخشش هرچه بیشتر دختران و پسرانمان باشیم.
