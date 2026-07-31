به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان، اظهار کرد: تکمیل زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن در اولویت اصلی استان است و تحقق این امر مهم به جد دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه آمارهای ثبت‌شده در سامانه‌ها باید به‌صورت مستمر کنترل و به‌روزرسانی شود، افزود: لازم است همه موارد به‌صورت دقیق بررسی شود تا هیچ متقاضی واجد شرایطی به دلیل مشکلات سامانه‌ای یا اداری از چرخه دریافت خدمات خارج نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه‌های خدمات‌رسان تصریح کرد: اطلاعات مربوط به ثبت‌نام، تخصیص پروژه‌ها، تأمین زیرساخت‌ها و واگذاری‌ها باید بین دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت‌های خدمات‌رسان هماهنگ باشد تا اختلاف آماری به حداقل برسد و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات دقیق انجام شود.

شاهین‌فر با اشاره به آمار ثبت‌شده در سامانه‌های اجرایی گفت: تاکنون حدود ۱۵ هزار مورد اجرای شبکه‌های زیرساختی شامل آب، برق و فاضلاب در سامانه ثبت شده است که این اطلاعات باید با عملکرد میدانی پروژه‌ها به‌طور کامل تطبیق داده شود تا میزان پیشرفت واقعی هر پروژه مشخص باشد.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون بیش از ۱۷ هزار متقاضی در پروژه‌های انبوه‌سازی به سامانه متصل شده‌اند و بیش از ۹۰۰۰ مورد واگذاری نیز در سامانه ثبت شده است، اما لازم است جزئیات این آمار به تفکیک پروژه‌ها بررسی شود تا اگر اختلافی میان آمار سامانه و وضعیت واقعی پروژه‌ها وجود دارد، با فوریت برطرف شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه تلاش می شود مدیریت پروژه‌ها به‌صورت دقیق و پروژه‌محور انجام شود تأکید کرد: بررسی جزئیات پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا تصمیمات لازم برای رفع موانع اجرایی اتخاذ شود.

شاهین‌فر با بیان اینکه برخی مشکلات متقاضیان تنها از طریق مکاتبه یا مراجعات اداری قابل حل نیست، افزود: موضوعات و پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آن‌ها طولانی شده است، باید به‌صورت موردی بررسی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط تعیین تکلیف شود تا حقوق متقاضیان حفظ شده و اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن بدون وقفه ادامه یابد.