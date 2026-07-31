تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:از ابتدای ماه صفر تا ساعت ۲۱ امشب امروز مجموع تردد ثبت‌شده از مرز بین‌المللی مهران از یک‌میلیون ۸۰۰هزار نفر عبور کرده و تنها از بامداد تا صبح امروز ۲۲۱ هزار ۵۶۷ نفر از این مرز تردد داشته‌اند.

وی بیان کرد: از بامداد تا ساعت ۲۱ امشب جمعه بیش از ۲۲۱ هزار ۵۶۷نفر از مرز مهران عبور کرده‌اند

جانشین ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به آمادگی کامل استان برای خدمات‌رسانی به زائران افزود: از مجموع ۲۲۱هزار۵۶۷هزار تردد بامداد تا ساعت ۲۱ امشب ۱۳۳ هزار ۸۱۱ورود و ۸۵هزار ۹۸۹ نفر از مرز مهران خروج داشته‌اند.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی و مواکب در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند و با وجود گرمای هوا، تمامی تمهیدات برای تأمین آب خنک، اسکان و خدمات درمانی برای زائران اندیشیده شده است.

جانشین ستاد اربعین استان ایلام گفت: تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران در مرز مهران فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند.