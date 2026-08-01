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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۶

مردم ارومیه در موج ۱۵۳ تجمع شبانه ندای «ای ایران» سر دادند

مردم ارومیه در موج ۱۵۳ تجمع شبانه ندای «ای ایران» سر دادند

ارومیه - مردم ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی با ندای «ای ایران« حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند.

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کد مطلب 6904753

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