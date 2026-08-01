https://mehrnews.com/x3cHNm ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۶ کد مطلب 6904753 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۶ مردم ارومیه در موج ۱۵۳ تجمع شبانه ندای «ای ایران» سر دادند ارومیه - مردم ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی با ندای «ای ایران« حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6904753 کپی شد مطالب مرتبط نبض همدلی در گرگان؛ مردم پای کار ارزشها ایستادند حضور پرشور مردم کردکوی در اجتماع شبانه عاشقان انقلاب شعار استکبارستیزی در مراسم تشییع ۲شهید مدافع امنیت کرمانشاهی یکصد و پنجاه و سومین شب حضور زنجانیها در میدان برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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