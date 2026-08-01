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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۱

انصاری وارد سیستان و بلوچستان شد

انصاری وارد سیستان و بلوچستان شد

زاهدان- رئیس سازمان محیط زیست کشور صبح امروز وارد استان سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست کشور صبح امروز شنبه به سیستان و بلوچستان سفر کرد.

در این سفر یک روزه، بازدید از تالاب بین‌المللی هامون سابوری و پروژه‌های محیط‌ زیستی، شرکت در شورای اداری استان، حضور در کارگروه احیای تالاب هامون، نشست‌ با سمن‌ها و فعالان محیط زیست و جوامع محلی و دیدار با کارکنان اداره کل محیط زیست استان در دستور کار قرار دارد.

این سفر در راستای رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر پیگیری میدانی مسائل استان‌ها، تقویت تعامل با مدیران محلی و تسریع در رسیدگی به موضوعات محیط‌زیستی انجام می‌شود.

کد مطلب 6904845

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