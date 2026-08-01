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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵

خدمات دهی چشم پزشکی به ۴۰۰ نفر از مردم روستای امام قیس

خدمات دهی چشم پزشکی به ۴۰۰ نفر از مردم روستای امام قیس

بروجن- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن از برگزاری اردوی جهادی چشم‌پزشکی «طرح شهید رئیسی» در روزهای ۸ و ۹ مردادماه ۱۴۰۵ در روستای امام‌قیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توکلی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن اظهار داشت: این اردو با همت بنیاد علوی و تیپ ۱۲ مستضعفین و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن، دهیاری و شورای اسلامی در مرکز خدمات جامع سلامت امام‌قیس برگزار شد.

وی افزود: در این اردوی دو روزه، ۴۰۰ نفر توسط پزشک متخصص چشم‌پزشکی ویزیت، معاینه و بینایی‌سنجی شدند، داروی مورد نیاز بیماران واجد شرایط تجویز شد، بیماران نیازمند جراحی برای ادامه درمان ارجاع داده شدند و ۲۵۰ عینک طبی رایگان نیز بر اساس نظر پزشک متخصص به افراد واجد شرایط اهدا شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن با قدردانی از تمامی عوامل اجرایی و مشارکت‌کنندگان این طرح، اجرای اردوهای جهادی را گامی مؤثر در توسعه عدالت در سلامت و افزایش دسترسی مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات تخصصی دانست.

کد مطلب 6904863

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    نظرات

    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ای کاش مرتب خدمات پزشکی رایگان توی تمام روستاها به صورت مداوم انجام بشه

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