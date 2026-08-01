خدمات دهی چشم پزشکی به ۴۰۰ نفر از مردم روستای امام قیس

به گزارش خبرگزاری مهر، توکلی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن اظهار داشت: این اردو با همت بنیاد علوی و تیپ ۱۲ مستضعفین و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن، دهیاری و شورای اسلامی در مرکز خدمات جامع سلامت امام‌قیس برگزار شد.

وی افزود: در این اردوی دو روزه، ۴۰۰ نفر توسط پزشک متخصص چشم‌پزشکی ویزیت، معاینه و بینایی‌سنجی شدند، داروی مورد نیاز بیماران واجد شرایط تجویز شد، بیماران نیازمند جراحی برای ادامه درمان ارجاع داده شدند و ۲۵۰ عینک طبی رایگان نیز بر اساس نظر پزشک متخصص به افراد واجد شرایط اهدا شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن با قدردانی از تمامی عوامل اجرایی و مشارکت‌کنندگان این طرح، اجرای اردوهای جهادی را گامی مؤثر در توسعه عدالت در سلامت و افزایش دسترسی مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات تخصصی دانست.