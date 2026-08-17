خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کرمانشاه از ۸۲ هزار تن گذشت

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم روند خرید تضمینی محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: تا ۲۵ مردادماه، بیش از ۸۲ هزار تن محصول شامل گندم، کلزا، جو و کاملینا از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی افزود: مراکز خرید وابسته به تعاون روستایی استان تاکنون ۷۶ هزار و ۵۳۶ تن گندم، پنج هزار و ۴۷۸ تن دانه روغنی کلزا، ۳۰۰ تن جو و ۲۹ تن کاملینا را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری کرده‌اند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع گندم خریداری‌شده، ۷۱ هزار و ۳۵۶ تن مربوط به گندم معمولی و پنج هزار و ۱۸۰ تن نیز گندم دوروم بوده است.

صفایی ادامه داد: تاکنون ۶۶ هزار و ۴۴۴ تن از گندم خریداری‌شده به کارخانه‌های آرد و سیلوهای تعیین‌شده حمل شده و حدود هشت هزار و ۶۵۰ تن نیز در سیلوی گهواره ذخیره‌سازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: صددرصد کلزا و کاملینای خریداری‌شده نیز به کارخانه‌های روغن‌کشی منتقل شده و روند جابه‌جایی محصولات خریداری‌شده مطابق ضوابط و استانداردهای مربوط در حال انجام است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش کشاورزان و کارکنان مراکز خرید تضمینی شبکه تعاون روستایی گفت: این مراکز به صورت شبانه‌روزی برای حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی مردم آماده دریافت محصولات کشاورزان هستند.

صفایی تأکید کرد: عملیات خرید تضمینی محصولات کشاورزی تا پایان فصل برداشت با قوت ادامه خواهد داشت و محصولات تحویلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سیلوها و مراکز ذخیره‌سازی منتقل می‌شوند.