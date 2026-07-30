به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان ارشد استان مرکزی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ۳۰ سال آینده از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور است و دانشگاه‌ها باید متناسب با تحولات علمی، فناوری و نیازهای آینده بازآرایی شوند.

وی افزود: محدودیت زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های تأمین امکانات دانشجویی، ضرورت حرکت دانشگاه‌ها به سمت کیفیت‌محوری و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود را دوچندان کرده است.

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: دانشگاه آزاد با تکیه بر ظرفیت و سابقه خود باید با تمرکز بر رشته‌های راهبردی، نقش‌آفرین تحولات علمی کشور باشد و به الگویی ملی و بین‌المللی در آموزش عالی تبدیل شود.

وی ادامه داد: ضرورت سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز پژوهشی و فناوری‌های نوآورانه مورد تأکید است و توسعه زیرساخت‌های علمی و فناورانه باید جایگزین گسترش تشکیلات کم‌بازده شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: تمرکز بر حوزه‌های راهبردی از جمله هوش مصنوعی، خودروسازی، پتروشیمی و حقوق بین‌الملل و تبدیل دانشگاه آزاد به قطب علمی بین‌المللی در رشته‌های منتخب بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: دانشگاه آزاد باید با تمرکز بر ۱۰ رشته راهبردی و توسعه جذب دانشجویان بین‌المللی، به مرجع علمی جهان و منشأ تحولات علمی و فناوری تبدیل شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: توسعه صنایع دانش‌بنیان، تولید قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات با ارزش افزوده در اولویت قرار گیرد و از خام فروشی پرهیز شود.

وی گفت: ارتقای کیفیت علمی، توانمندسازی دانشجویان، بازنگری در واحدهای کم‌بازده و ساماندهی ظرفیت‌های موجود، مسیر دستیابی به دانشگاهی کارآمد و آینده‌ساز و راهکار عبور دانشگاه‌ها از کمیت‌گرایی به کیفیت‌محوری است.