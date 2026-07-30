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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

توسعه صنایع دانش‌بنیان مسیر اصلی عبور از کمیت‌گرایی در آموزش عالی است

توسعه صنایع دانش‌بنیان مسیر اصلی عبور از کمیت‌گرایی در آموزش عالی است

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تأکید بر لزوم گذار از رویکردهای سنتی در آموزش عالی، خواستار جایگزینی توسعه تشکیلات با سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان ارشد استان مرکزی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ۳۰ سال آینده از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور است و دانشگاه‌ها باید متناسب با تحولات علمی، فناوری و نیازهای آینده بازآرایی شوند.

وی افزود: محدودیت زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های تأمین امکانات دانشجویی، ضرورت حرکت دانشگاه‌ها به سمت کیفیت‌محوری و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود را دوچندان کرده است.

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: دانشگاه آزاد با تکیه بر ظرفیت و سابقه خود باید با تمرکز بر رشته‌های راهبردی، نقش‌آفرین تحولات علمی کشور باشد و به الگویی ملی و بین‌المللی در آموزش عالی تبدیل شود.

وی ادامه داد: ضرورت سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز پژوهشی و فناوری‌های نوآورانه مورد تأکید است و توسعه زیرساخت‌های علمی و فناورانه باید جایگزین گسترش تشکیلات کم‌بازده شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: تمرکز بر حوزه‌های راهبردی از جمله هوش مصنوعی، خودروسازی، پتروشیمی و حقوق بین‌الملل و تبدیل دانشگاه آزاد به قطب علمی بین‌المللی در رشته‌های منتخب بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: دانشگاه آزاد باید با تمرکز بر ۱۰ رشته راهبردی و توسعه جذب دانشجویان بین‌المللی، به مرجع علمی جهان و منشأ تحولات علمی و فناوری تبدیل شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: توسعه صنایع دانش‌بنیان، تولید قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات با ارزش افزوده در اولویت قرار گیرد و از خام فروشی پرهیز شود.

وی گفت: ارتقای کیفیت علمی، توانمندسازی دانشجویان، بازنگری در واحدهای کم‌بازده و ساماندهی ظرفیت‌های موجود، مسیر دستیابی به دانشگاهی کارآمد و آینده‌ساز و راهکار عبور دانشگاه‌ها از کمیت‌گرایی به کیفیت‌محوری است.

کد مطلب 6903883

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