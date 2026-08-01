پلیس راه کرمانشاه: زائران اربعین از رانندگی در حالت خستگی پرهیز کنند

سرهنگ مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش حجم سفرهای اربعین و تردد گسترده زائران در محورهای استان، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان تأکید کرد و گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نقش مهمی در کاهش حوادث و تأمین امنیت سفر زائران دارد.

وی نخستین توصیه پلیس به رانندگان را استراحت کافی عنوان کرد و افزود: رانندگان باید پس از هر دو ساعت رانندگی، دست‌کم ۱۵ دقیقه استراحت کنند و از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی به طور جدی بپرهیزند، زیرا بخش قابل توجهی از تصادفات جاده‌ای ناشی از کاهش هوشیاری راننده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه در مسیرهای پرتردد اربعین، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد خودروها، رانندگان باید ضمن حرکت با سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با وسیله نقلیه جلویی را حفظ کنند تا در صورت بروز شرایط اضطراری، امکان کنترل خودرو و جلوگیری از وقوع تصادف فراهم باشد.

سرهنگ جعفری همچنین از زائران خواست از عجله و شتاب در طول مسیر خودداری کنند و گفت: هدف اصلی، رسیدن سالم به مقصد است و رانندگان نباید برای کوتاه‌تر شدن زمان سفر، قوانین رانندگی را نادیده بگیرند.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی فنی خودروها پیش از آغاز سفر، تصریح کرد: رانندگان باید قبل از حرکت، سلامت فنی خودرو به‌ویژه سیستم ترمز، چراغ‌ها، لاستیک‌ها و سایر تجهیزات ایمنی را بررسی کنند تا از بروز نقص فنی در طول مسیر جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه استفاده از سامانه ۱۴۱ را یکی دیگر از توصیه‌های مهم پلیس عنوان کرد و افزود: زائران پیش از آغاز سفر با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها، محدودیت‌های ترافیکی و شرایط تردد مطلع شوند و سپس برنامه سفر خود را تنظیم کنند.

وی بستن کمربند ایمنی را از مبدأ تا مقصد ضروری دانست و تأکید کرد: تمامی سرنشینان خودرو بدون استثنا باید در تمام طول مسیر از کمربند ایمنی استفاده کنند، زیرا این اقدام ساده می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر در حوادث رانندگی جلوگیری کند.

سرهنگ جعفری در پایان با توصیه به زائران برای توجه به هشدارها و دستورات مأموران پلیس، خاطرنشان کرد: همکاری با پلیس و رعایت توصیه‌های ایمنی، زمینه‌ساز سفری آرام، ایمن و بدون حادثه خواهد بود و امیدواریم زائران با رعایت این نکات، سفری سلامت و خاطره‌انگیز را تجربه کنند.