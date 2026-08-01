به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ایثار، حجتالاسلام والمسلمین موسویمقدم، نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم اربعین شهدای جنگ تحمیلی اخیر که با حضور خانوادههای شهدا ناو دنا برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهیدان، اظهار کرد: برگزاری چنین مراسمهایی بهویژه در شرایط کنونی، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، زمینه انعکاس پیام ایثار و مقاومت ملت ایران در سطح جهانی را فراهم میکند.
وی با تقدیر از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا، افزود: هر آنچه در توان داشته باشیم برای تبیین جایگاه شهدا و انتقال پیام آنان انجام خواهیم داد تا این پیام از طریق رسانههای دیداری، شنیداری و بینالمللی به افکار عمومی جهان برسد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر تداوم راه شهیدان، تصریح کرد: در این محفل با شهدا عهد میبندیم که راه پرافتخار آنان را ادامه دهیم و در برابر دشمنان با صلابت و استقامت بایستیم.
حجتالاسلام والمسلمین موسویمقدم با اشاره به همزمانی این مراسم با ایام اربعین حسینی(ع)، بخشی از سخنان خود را به زبان عربی ایراد کرد و با بیان اینکه شهدا با ایمان صادق و تمسک به قرآن کریم و محبت اهلبیت(ع) در مسیر حق گام برداشتند، فرهنگ عاشورا و اربعین را الهامبخش راه شهیدان و ملت ایران دانست.
وی همچنین از همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، علما و دستاندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد و بر نقش اربعین در تقویت وحدت امت اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.
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