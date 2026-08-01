حفیظی: سیره شهدا باید به الگوی تربیتی نسل امروز تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حفیظی ظهر شنبه در یادواره شهدای کارمند پایگاه بسیج شهید یدالله محمدی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت اظهار کرد: شهدا تنها متعلق به گذشته نیستند، بلکه سبک زندگی، اخلاق و منش آنان میتواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای فرهنگی و تربیتی جامعه امروز باشد.
وی افزود: اگر زندگی شهدا با شیوهای صحیح، جذاب و متناسب با درک کودکان و نوجوانان روایت شود، مفاهیمی همچون صداقت، شجاعت، خدمت به مردم، مسئولیتپذیری و فداکاری به بخشی از سبک زندگی نسل آینده تبدیل خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به ویژگیهای اخلاقی رهبر شهید ایران، سادهزیستی، مردمداری، دغدغهمندی نسبت به مشکلات جامعه، روحیه خدمت و ایثار را از مهمترین شاخصههای شخصیتی ایشان عنوان کرد و گفت: این ویژگیها میتواند الگویی ارزشمند برای نوجوانان و جوانان باشد.
تکریم خانواده شهدا استمرار فرهنگ ایثار است
حفیظی با بیان اینکه جامعه برای دستیابی به پیشرفت نیازمند انسانهای مسئولیتپذیر و فداکار است، اظهار کرد: آشنایی نسل جوان با سیره شهدا و خانوادههای آنان، نقش مهمی در تقویت روحیه ایثار، همدلی و مسئولیتپذیری در جامعه دارد.
وی خانوادههای معظم شهدا را ادامهدهندگان راه شهیدان دانست و افزود: تکریم این خانوادهها و معرفی صبر، استقامت و فداکاری آنان به نسل جدید، از مهمترین راههای پاسداشت فرهنگ شهادت است.
این مراسم با ارائه گزارشی از برنامههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان در مسیر برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان و همچنین تجلیل از کارکنان خانوادههای معظم شهدا به کار خود پایان داد.
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