حمیدرضا گوهری، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین نشست ادبی «واژههای سپید» با حضور اعضای کودک و نوجوان، خانوادهها، شاعران و فعالان حوزه ادبیات در مرکز فرهنگیهنری کانون شهرستان قروه برگزار شد و به گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اختصاص داشت.
وی افزود: در این برنامه، اعضای کودک کانون با شعرخوانی و قرائت دلنوشتههایی درباره کودکان شهید میناب، احساسات صادقانه خود را بیان کردند و با شعار «ما همگی بچههای ایران و جنوب ایران هستیم»، همبستگی و همدردی خود را با خانوادههای این شهیدان به نمایش گذاشتند.
گوهری ادامه داد: در این بخش، یاد و خاطره شهیده فریماه مفاخری، کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب و اهل شهرستان قروه، با شعر و دلنوشته گرامی داشته شد و اعضای کانون با تأکید بر پاسداشت آرمانهای شهدا، بر ادامه راه آنان تأکید کردند.
بیان ارادت نوجوانان به آرمانهای شهدا
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان گفت: اعضای نوجوان کانون نیز با سرودن اشعار و قرائت آثار ادبی، ارادت خود را به رهبر شهید ابراز کردند و با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده کشور، بر مسئولیتپذیری، تلاش و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید داشتند.
وی افزود: خانوادهها، شاعران و فعالان حوزه ادبیات نیز با شعرخوانی و دلنوشتهخوانی، یاد رهبر شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند و با ادای احترام به شهیده سمیرا بسارده، معلم شهید این مدرسه و از اهالی قروه، از مقام این بانوی فرهنگی تجلیل کردند.
ادبیات؛ پلی برای انتقال ارزشهای فرهنگی
گوهری با اشاره به اهداف برگزاری نشستهای «واژههای سپید» اظهار کرد: این محافل ادبی فرصتی ارزشمند برای پرورش اندیشه، خلاقیت و مسئولیتپذیری اجتماعی کودکان و نوجوانان است و اعضا از طریق شعر، داستان و دلنوشته، ضمن تقویت توانمندیهای ادبی خود، با مفاهیمی همچون وطندوستی، همدلی، ایثار و فداکاری آشنا میشوند.
وی خاطرنشان کرد: هدف کانون از برگزاری چنین برنامههایی، ایجاد بستری برای گفتوگو، اندیشهورزی و آشنایی نسل کودک و نوجوان با مفاهیم فرهنگی و ارزشی از مسیر هنر و ادبیات است تا آنان بتوانند نقش مؤثری در حفظ و انتقال ارزشهای فرهنگی و هویت ملی به نسلهای آینده ایفا کنند.
نظر شما