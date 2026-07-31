نوسازی ناوگان اورژانس ایلام با خرید ۳۰ دستگاه آمبولانس کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر ظهر پنجشنبه در حاشیه امضای تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی خرید ۳۰ دستگاه آمبولانس برای دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه با هدف نوسازی ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی، تقویت زیرساخت‌های امدادی و افزایش توان پاسخگویی خدمات فوریت‌های پزشکی در سطح استان به امضا رسیده است.

وی با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان آمبولانس در سراسر کشور با جدیت در دستور کار سازمان اورژانس کشور قرار دارد، افزود: این سازمان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند تأمین و تجهیز آمبولانس‌های جدید را با سرعت بیشتری دنبال می‌کند و توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت و افزایش توان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی، از اولویت‌های اصلی این سازمان است.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه این تفاهم‌نامه با حضور استاندار ایلام و رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان در شهرستان مهران به امضا رسیده است، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این آمبولانس‌ها، شاهد کاهش چشمگیر زمان پاسخ‌گویی به حوادث و بهبود کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی در استان خواهیم بود.

استاندار ایلام با قدردانی از همکاری سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی استان، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه گامی مؤثر در راستای ارتقای خدمات درمانی و امدادی به مردم استان ایلام، به ویژه در ایام پرتردد اربعین حسینی است و امیدواریم با تأمین و تجهیز این آمبولانس‌ها، گام‌های مؤثری در جهت ارتقای سطح سلامت و افزایش رضایتمندی مردم برداشته شود.

احمد کرمی با اشاره به اینکه این ۳۰ دستگاه آمبولانس، نقش کلیدی در پوشش خدمات درمانی در سطح استان و به ویژه در مسیرهای منتهی به مرز مهران ایفا خواهند کرد، خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه، نویدبخش تحول در حوزه امداد و نجات استان است و توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت و افزایش توان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان محسوب می‌شود.