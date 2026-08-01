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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵

جلوه‌های ایثار و خدمت‌رسانی در مواکب اربعین چذابه وصف‌ناشدنی است

جلوه‌های ایثار و خدمت‌رسانی در مواکب اربعین چذابه وصف‌ناشدنی است

چذابه - استاندار خوزستان گفت: جلوه‌های ایثار و خدمت‌رسانی در مواکب مردمی مستقر در گذرگاه مرزی چذابه اربعین وصف‌ناشدنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه امروز شنبه در جمع خبرنگاران در گذرگاه مرزی چذابه با تقدیر از خدمات‌رسانی مردم و مواکب اربعین اظهار کرد: ایثار و انفاق و ازخودگذشتگی در مواکب موج می‌زند و عشق مردم به امام حسین(ع) وصف‌ناشدنی است.

وی افزود: اعتقاد راسخ مردم به اهل‌بیت(ع) با وجود آنان آمیخته شده است و ملت ایران در مقاطع مختلف از جمله هنگام حمله دشمنان و مراسم تشییع پیکر شهیدان و آیین‌های اربعین، حضوری اعجاب‌آور و جلوه‌هایی زیبا و بدیع خلق کرده‌اند.

استاندار خوزستان ادامه داد: مردم در گرمای هوا با صداقت و صفا و اخلاص از داشته‌های خود می‌گذرند و هرآنچه در توان دارند برای خدمت به زائران اربعین در طبق اخلاص می‌گذارند که این خدمت‌رسانی واقعاً قابل توصیف نیست.

وی از زائران و موکب‌داران و دستگاه‌های اجرایی و همه مردم و مجموعه‌هایی که به شکل‌های مختلف در این مسیر پای کار هستند صمیمانه تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که همگان مشمول دعاهای خالصانه اهل‌بیت(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باشند.

کد مطلب 6905602

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