به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه امروز شنبه در جمع خبرنگاران در گذرگاه مرزی چذابه با تقدیر از خدماترسانی مردم و مواکب اربعین اظهار کرد: ایثار و انفاق و ازخودگذشتگی در مواکب موج میزند و عشق مردم به امام حسین(ع) وصفناشدنی است.
وی افزود: اعتقاد راسخ مردم به اهلبیت(ع) با وجود آنان آمیخته شده است و ملت ایران در مقاطع مختلف از جمله هنگام حمله دشمنان و مراسم تشییع پیکر شهیدان و آیینهای اربعین، حضوری اعجابآور و جلوههایی زیبا و بدیع خلق کردهاند.
استاندار خوزستان ادامه داد: مردم در گرمای هوا با صداقت و صفا و اخلاص از داشتههای خود میگذرند و هرآنچه در توان دارند برای خدمت به زائران اربعین در طبق اخلاص میگذارند که این خدمترسانی واقعاً قابل توصیف نیست.
وی از زائران و موکبداران و دستگاههای اجرایی و همه مردم و مجموعههایی که به شکلهای مختلف در این مسیر پای کار هستند صمیمانه تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که همگان مشمول دعاهای خالصانه اهلبیت(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باشند.
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