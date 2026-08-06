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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۹

عشق به امام حسین با گوشت و خون مردم عجین شده است

عشق به امام حسین با گوشت و خون مردم عجین شده است

شلمچه - استاندار خوزستان گفت: محبت و عشق به امام حسین به قدری با جان مردم عجین شده است که توصیف آن ممکن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه شب در حاشیه بازدید از پایانه مرزی شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اکنون در شب‌های پایانی راهپیمایی اربعین هستیم و شاهد صحنه‌های اعجاب‌آوری از ارادت مردم به سید و سالار شهیدان می‌باشیم.

وی ادامه داد: افرادی که مواکب را برپا کرده بودند اکنون با اندوه و اشک، مواکب را جمع می‌کنند و این صحنه‌ها نشان می‌دهد که محبت و عشق به امام حسین (ع) با پوست و گوشت و استخوان مردم ممزوج شده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه مردم از عمق جان ارادت و عشق ویژه‌ای به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دارند، افزود: اکنون زیر پرچم سرخی هستیم که روزی آن را برافراشتیم؛ پرچم امام حسین (ع) که نماد مقاومت و ایثار و فداکاری و خدمت صادقانه است و این پرچم به برکت خون شهیدان و در رأس آن‌ها رهبر و مقتدای شهیدمان همچنان برافراشته باقی می‌ماند.

موالی‌زاده با تأکید بر اینکه ایران اسلامی همچنان مقاوم در برابر دشمنان ایستاده است، گفت: جان‌مایه این حرکت و ایستادگی از خط سرخ شهادت گرفته شده است و این مسیر هیچ‌گاه از ملت بزرگ ایران جدا نخواهد شد؛ چرا که از لحظه تولد با گام برداشتن با تربت سیدالشهدا تا لحظه وداع با همراه داشتن آن، این عشق در جان ما ریشه دوانده است.

کد مطلب 6910062

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