خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اربعین حسینی تنها یک مناسبت مذهبی در تقویم شیعیان نیست؛ رویدادی عظیم و مردمی است که هر سال میلیون‌ها عاشق و دلداده اهل‌بیت(ع) را از نقاط مختلف جهان راهی کربلای معلی می‌کند و به یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های همبستگی، ایثار و خدمت عاشقانه در جهان تبدیل شده است.

در این میان، استان فارس با پیشینه عمیق مذهبی، مردمانی ارادتمند به خاندان عصمت و طهارت(ع) و ظرفیت گسترده مردمی، همواره یکی از استان‌های فعال در پشتیبانی و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی بوده است.

از شیراز، سومین حرم اهل‌بیت(ع) در ایران اسلامی، تا شهرها و روستاهای سراسر فارس، شور حسینی در روزهای منتهی به اربعین به جریان می‌افتد و هزاران نفر از خادمان، موکبداران و گروه‌های مردمی با آماده‌سازی امکانات مختلف، خود را برای میزبانی از زائران این حماسه جهانی آماده می‌کنند.

امسال نیز مواکب فارس با حضور در مسیرهای منتهی به کربلای معلی، نجف اشرف، طریق‌الحسین(ع) و مرزهای خروجی، در بخش‌های مختلف از تغذیه و اسکان گرفته تا خدمات فرهنگی، درمانی و پشتیبانی، نقش‌آفرینی خواهند کرد؛ حضوری که نشان‌دهنده عمق ارادت مردم این دیار به سیدالشهدا(ع) و فرهنگ خدمت در مسیر اهل‌بیت(ع) است.

در شرایطی که افزایش هزینه‌ها و مسائل اقتصادی، فعالیت مجموعه‌های مردمی را با دشواری‌هایی همراه کرده، خادمان حسینی همچنان با تکیه بر عشق و باور دینی، پای کار این حرکت عظیم ایستاده‌اند تا سهم فارس در میزبانی از زائران اربعین، پررنگ‌تر از گذشته باشد.

حضور گسترده مواکب فارس در اربعین، تنها ارائه خدمات رفاهی نیست؛ بلکه نمادی از همدلی مردم، پیوند ناگسستنی ملت‌های ایران و عراق و جلوه‌ای از تمدن نوین اسلامی بر محور محبت امام حسین(ع) است؛ حرکتی که هر سال باشکوه‌تر از گذشته، پیام وحدت، ایثار و مقاومت را به جهان مخابره می‌کند.

۱۴۰ موکب فارس آماده خدمت رسانی به زوار امام حسین (ع)

محمدعلی شیخی رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آمادگی مواکب این استان برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین حسینی گفت: تاکنون ۱۴۰ موکب استان فارس مراحل مربوط به بارنامه و مجوزهای لازم را انجام داده‌اند و تا روز دوشنبه استقرار مواکب به‌صورت کامل انجام خواهد شد.

وی افزود: بخشی از مواکب فارس در مسیرهای منتهی به کربلا از شرقی‌ترین نقاط تا منطقه کوپن مستقر می‌شوند و تعدادی نیز در مسیرهای شلمچه، کربلا، نجف و طریق‌العلما به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات فارس با بیان اینکه مواکب استان در ماه‌های اخیر علاوه بر آماده‌سازی برای اربعین، در برنامه‌های مختلفی از جمله خدمت‌رسانی به رزمندگان و مراسم تشییع پیکرهای مطهر نیز حضور داشته‌اند، گفت: با وجود فشار کاری و مسئولیت‌های متعدد، امسال مواکب فارس با آمادگی و توان بیشتری وارد عرصه خدمت‌رسانی شده‌اند.

پیش بینی تامین ۲۲۰ هزار وعده غذایی صبحانه، ناهار و شام

شیخی ادامه داد: ظرفیت ایجادشده توسط مواکب استان در بخش تغذیه نزدیک به ۲۲۰ هزار وعده غذایی صبحانه، ناهار و شام است و در حوزه اسکان نیز حدود ۱۱۰ هزار نفر ظرفیت برای پذیرایی از زائران فراهم شده است.

وی با اشاره به نقش ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات فارس در کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان، تصریح کرد: باید میان ظرفیت مواکب و تعداد زائران اعزامی از استان فارس تناسب وجود داشته باشد تا بتوانیم خدمات شایسته‌ای به هم‌استانی‌ها و دیگر زائران ارائه کنیم.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات فارس ضمن قدردانی از مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم و خادمان مواکب گفت: این حضور جهادی و مردمی نشان‌دهنده عشق و ارادت مردم فارس به اهل‌بیت(ع) است و امیدواریم بتوانیم به بهترین شکل وظیفه میزبانی و خدمت‌رسانی خود را انجام دهیم.

شیخی خاطرنشان کرد: استقرار کامل مواکب از هشتم صفر انجام می‌شود و خدمات‌رسانی رسمی نیز از همین زمان تا بیستم صفر، روز اربعین حسینی، ادامه خواهد داشت؛ البته تعدادی از مواکب خاص تا ۲۸ صفر نیز در محل خدمت حضور خواهند داشت.

وی اضافه کرد: برخی مواکب نیز به‌عنوان پیش‌قراول، زودتر از موعد مقرر به‌ویژه در منطقه شلمچه مستقر شده‌اند تا مقدمات خدمت‌رسانی به زائران را فراهم کنند.

فعالیت مواکب فارس در بخش‌های اسکان، تغذیه، درمان، فعالیت‌های فرهنگی

نجیم مختاری نماینده موکبداران اربعین حسینی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آمادگی مواکب این استان برای حضور در مراسم اربعین گفت: امسال به لطف عنایت امام حسین(ع)، ۱۴۰ موکب از استان فارس در مسیرهای نجف، کربلا و طریق‌الحسین(ع) مستقر خواهند شد و آماده ارائه خدمات به زائران هستند.

وی افزود: این مواکب در بخش‌های مختلف از جمله اسکان، تغذیه، درمان، فعالیت‌های فرهنگی و دیگر خدمات مورد نیاز زائران فعالیت خواهند کرد تا بتوانند میزبان شایسته‌ای برای عاشقان سیدالشهدا(ع) باشند.

نماینده موکبداران اربعین حسینی استان فارس با اشاره به مشکلات پیش روی مواکب گفت: موکبداران طی ماه‌های گذشته درگیر مسائل مختلفی بودند و شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و موضوعات مرتبط با تأمین ارز از جمله دغدغه‌های اصلی آنان بوده است.

حماسه عظیم اربعین حسینی زمینه‌ساز وحدت بیشتر امت اسلامی

مختاری ادامه داد: انتظار ما از مسئولان این بود که در این شرایط اقتصادی حمایت بیشتری از مواکب صورت گیرد تا خادمان حسینی بتوانند با توان و کیفیت بیشتری به زائران خدمت‌رسانی کنند؛ البته اعتقاد داریم دستگاه امام حسین(ع) همواره مسیر خدمت را هموار می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته، اظهار کرد: امسال اربعین حسینی در شرایطی برگزار می‌شود که مردم ایران داغدار شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند و این موضوع بر فضای معنوی این حماسه بزرگ تأثیر گذاشته است.

نماینده موکبداران اربعین حسینی فارس خاطرنشان کرد: امیدواریم با عنایت اهل‌بیت(ع)، این حماسه عظیم زمینه‌ساز وحدت بیشتر امت اسلامی و مقدمه‌ای برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.

مختاری همچنین از میزبانی مردم عراق از زائران اربعین تقدیر کرد و گفت: طی سال‌های اخیر شاهد افزایش محبت، اخوت و صمیمیت میان مردم ایران و عراق بوده‌ایم و مردم عراق با عشق و ارادت خود به امام حسین(ع) نشان داده‌اند که این پیوند فراتر از مرزها و بر محور محبت اهل‌بیت(ع) شکل گرفته است.

وی افزود: این وحدت و همدلی میان ملت‌های ایران و عراق، جلوه‌ای از امت واحد اسلامی در مسیر مقابله با ظلم و استکبار است.

۲۰۰ هزار زائر فارس عازم اربعین می‌شوند

سیدمجتبی علوی، دبیر ستاد اربعین حسینی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی و آغاز سفر عاشقان سیدالشهدا(ع) به کربلای معلی اظهار کرد: زائرانی که قصد حضور در این حماسه بزرگ معنوی را دارند باید پیش از سفر، اقدامات لازم از جمله ثبت‌نام در سامانه سماح را انجام دهند.

وی افزود: ثبت‌نام در سامانه سماح به منظور ثبت اطلاعات زائران، دریافت کد شناسایی و بهره‌مندی از خدمات پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود و زائران باید مشخصات فردی، اطلاعات گذرنامه، شماره تلفن همراه به نام خود، مرز خروجی و شیوه سفر خود را در این سامانه ثبت کنند.

دبیر ستاد اربعین حسینی استان فارس با تأکید بر ضرورت داشتن گذرنامه معتبر برای سفر به عراق، گفت: زائرانی که گذرنامه بین‌المللی معتبر دارند می‌توانند از همان استفاده کنند و افرادی که در سال‌های گذشته گذرنامه زیارتی دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند از این گذرنامه‌ها که دارای اعتبار پنج‌ساله هستند، بهره ببرند.

علوی از زائران خواست اقدامات مربوط به گذرنامه و ثبت‌نام در سامانه سماح را به روزهای پایانی موکول نکنند و گفت: با نزدیک شدن به ایام اربعین، حجم مراجعات به سامانه‌ها افزایش می‌یابد و انجام زودتر این فرآیندها موجب تسهیل سفر خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت مواکب استان فارس در اربعین امسال بیان کرد: حدود ۱۴۰ موکب مجوزدار در استان ساماندهی شده‌اند که از شرقی‌ترین نقطه فارس در شهرستان نی‌ریز تا مسیرهای منتهی به شیراز، مرز شلمچه، نجف، کربلا، کاظمین و سامرا به زائران خدمات‌رسانی خواهند کرد.

استان فارس معین مرز شلمچه است

دبیر ستاد اربعین حسینی فارس با بیان اینکه ستاد اربعین استان با محوریت استانداری فارس فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: استان فارس به عنوان معین مرز شلمچه انتخاب شده و شهرداری شیراز و دیگر شهرداری‌های استان نیز در حوزه خدمات‌رسانی، رفت‌وبرگشت زائران و پشتیبانی‌های لازم مشارکت خواهند داشت.

علوی ادامه داد: هر سال حدود ۲۰۰ هزار نفر از استان فارس در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی حضور پیدا می‌کنند و برای تسهیل سفر این زائران، مجموعه دستگاه‌های اجرایی در قالب کمیته‌های مختلف ستاد اربعین برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به ساختار ستاد اربعین استان فارس گفت: ۱۸ کمیته تخصصی شامل کمیته‌های امنیتی و انتظامی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و سوخت، اسکان، مشارکت‌های مردمی، فرهنگی و آموزشی، فناوری، زیرساخت، خدمات شهری، اتباع و مهاجرین خارجی، نظارت و ارزیابی و دیگر بخش‌ها در این ستاد فعال هستند.

دبیر ستاد اربعین حسینی استان فارس تأکید کرد: اربعین یک حرکت کاملاً مردمی است و همه برنامه‌ها توسط مردم و خادمان حسینی انجام می‌شود؛ ستاد اربعین نیز نقش هماهنگ‌کننده، تسهیل‌گر و خدمتگزار این حرکت عظیم مردمی را بر عهده دارد.

علوی همچنین با اشاره به پیش‌بینی خدمات بیمه‌ای و درمانی برای زائران گفت: افرادی که در سامانه سماح ثبت‌نام می‌کنند تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و کمیته‌های بهداشت و درمان، فرهنگی و آموزشی نیز در طول مسیر آماده ارائه خدمات و آموزش‌های لازم به زائران خواهند بود.