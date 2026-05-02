به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، همزمان با آغاز مجموعه رویداد «هنر و جنگ» و نمایش شش اثر از هنرمندان پاپ آرت آمریکایی، نخستین نشست از سلسله نشستهای «هنر و تابآوری» با موضوع «هنر، بحران، مراقبت» روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
این نشست با هدف بررسی نسبت میان تجربه بحران، کارکردهای مراقبتی هنر و ظرفیتهای تابآوری فردی و جمعی طراحی شده است.
در این نشست، حمیدرضا نمازی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فؤاد نجمالدین عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، به سخنرانی و گفتگو خواهند پرداخت.
رویکرد میانرشتهای این نشست، زمینهساز تبادل نظر میان متخصصان حوزه سلامت روان، هنر و مطالعات فرهنگی خواهد بود.
سلسلهنشستهای «هنر و تابآوری» در ادامه برنامههای موزه هنرهای معاصر تهران در سال ۱۴۰۵ و همسو با شعار ایکوم («موزهها یک جهان گسسته را متحد میکنند») تدارک دیده شده است. این نشستها میکوشند تا با بهرهگیری از گنجینه هنری موزه و دعوت از اندیشمندان، به بازخوانی نقش هنر در شرایط بحرانی بپردازند.
حضور در این نشست برای عموم آزاد و رایگان است.
