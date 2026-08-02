سیلاب به ۱۰۰ هکتار از مزارع و باغات گلوگاه خسارت زد

کمیل عسکری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از مناطق سیل‌زده شهرستان گلوگاه اظهار کرد: در سومین روز پس از وقوع سیلاب، با حضور مسئولان شهرستان و مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان، آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده و روند امدادرسانی و بازسازی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این بازدید با هدف تسریع در رفع مشکلات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی انجام شد، افزود: خسارت‌های وارد شده به راه‌های بین مزارع، تأسیسات زیربنایی، اراضی کشاورزی، باغات و سایر زیرساخت‌های روستایی به صورت میدانی ارزیابی و مطالبات ساکنان مناطق آسیب‌دیده نیز بررسی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با تأکید بر تداوم حضور دستگاه‌های اجرایی در مناطق سیل‌زده، تصریح کرد: هماهنگی لازم میان مجموعه‌های اجرایی برای تسریع در جبران خسارات و بازگرداندن شرایط زندگی روستاییان به وضعیت عادی در دستور کار قرار دارد.

عسکری درباره میزان خسارت‌های وارد شده به بخش کشاورزی گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، سیلاب به ۲۰ کیلومتر جاده بین مزارع، هشت کیلومتر کانال خاکی انتقال آب، ۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی، ۲۵ سردهنه زراعی، دو هزار بسته علوفه و ۱۰ مورد تأسیسات آبیاری خسارت وارد کرده است.

وی ارزش ریالی این خسارت‌ها را در برآورد اولیه حدود ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کارشناسان همچنان در حال ارزیابی خسارت‌ها هستند و پس از تکمیل بررسی‌ها، میزان نهایی خسارات مشخص خواهد شد.