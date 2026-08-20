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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

حرم حضرت رضا(ع) در سوگ یازدهمین امام معصوم

حرم حضرت رضا(ع) در سوگ یازدهمین امام معصوم

مشهد- حرم مطهر رضوی هم‌زمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع)، غرق در ماتم و عزاداری است.

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کد مطلب 6922627

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