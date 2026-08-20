https://mehrnews.com/x3cRf7 ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6922627 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ حرم حضرت رضا(ع) در سوگ یازدهمین امام معصوم مشهد- حرم مطهر رضوی همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع)، غرق در ماتم و عزاداری است. دریافت 9 MB کد مطلب 6922627 کپی شد مطالب مرتبط اربعین تدفین رهبر شهید؛ تجدید عهد مردم در حرم امام رضا(ع) امام عسکری(ع)؛ پرچمدار مدارا، انسجام و هویت شیعی ترافیک سنگین در خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع) حضور فرزندان رهبر شهید در مراسم بزرگداشت چهلم تدفین ایشان در حرم رضوی رونمایی از پرچم «ترامپ تو را میکشیم» در حرم رضوی حال و هوای حرم حضرت رضا(ع) در سوگ پدر صاحبالزمان (عج) موج ارادت زائران در آیین اربعین تدفین رهبر شهید حرم حضرت رضا(ع)؛ مأمن دلهای داغدار در سالروز شهادت امام عسکری(ع) نماز عامل اصلی ساخت جامعه منتظر ظهور است انتقال مکتب امام شهید به نسل جدید تکلیف سنگین حوزه فرهنگ است ترافیک سنگین در برخی معابر مشهد بزرگداشت چهلم تدفین «آقای شهید ایران» در تجمع مردمی کاشمر برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد رهبر شهید
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