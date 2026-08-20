حجت الاسلام قمی: «مسجد» محور جامعه مبعوث است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قمی در آیین گرامیداشت روز جهانی مسجد که در فرهنگسرای شهر اراک با حضور فعالان فرهنگی و هنرمندان استان مرکزی برگزار شد، گفت: امروز بعثت مردمی را شاهد هستیم که ارادهای جمعی و فولادین برای تحقق فرمان الهی و مواجهه با قلدرها و زورگوهای عالم را رقم زدهاند. اگر از منظر جامعه مبعوث و آرایش هوشمندانهی رزمی به موضوع نگاه کنیم، حتما جامعه مبعوث، مسجد را پس از این به مراتب جدیتر از گذشته مورد توجه قرار خواهد داد.
او همچنین عنوان کرد: این امر توسط این امت مبعوث و امامان و با توجه به ارکان اساسی اقامه نماز و ولایت در محله محقق خواهد شد. این اهتمام به امر مسجد و محوریت آن در محله که در این سالها در اینجا شکل گرفته، شاید شما فعالیت این عرصه را در زمره سابقون قرار داده است.
او افزود: برنامه بسیج به طور کلی در فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب به فرمانده جدید بسیج، بار دیگر بر مسجد تأکید دارد.
قمی ادامه داد: اگر به سمت راهبرد بسیار دشوار و صدالبته مهمی که رهبر معظم انقلاب برای بسیج فرمودند حرکت کنیم، مسیر سختی پیش روی شماست. امروز دیگر دیوارهای میان مجموعههای مختلف در حوزه مسجد کمرنگ شده است و فرماندهان و مسئولان مختلف نیز با جدیت نسبت به امر مسجد اهتمام دارند؛ همچنین در فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به فرمانده جدید بسیج، موضوع جدی گرفتن مسجد مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد «هر ایرانی یک بسیجی» باید با تقویت هویت مسجدی در جامعه تحقق یابد .
او گفت: این حرف متعالی، پیش از آنکه به سازماندهی مربوط باشد، به هویت تعلق میگیرد؛ هر ایرانی مؤلفههای شخصیتی و هویتی دارد و باید تقویت شود تا بتوانیم از آن به عنوان مؤلفه بسیجی یاد کنیم. جمع گستردهای از این مردم مبعوث، با عنوان شخصیت بسیجی، حتما نسبت به مسجد نیز اهتمامی افزونتر از گذشته خواهند داشت.
قمی افزود: اگر به تفاوتهای واقعی که در بخشهایی از جامعه رقم خورده است با جدیت و دقت نگاه کنیم و ما خادمان مسجد، زمینهها را فراهم کنیم، انشاءالله بهزودی شاهد رویآوری و اهتمامی افزونتر و متفاوتتر از گذشته در سطوح مختلف و نسبت به این تجمعات و زحمتهای مختلف در محلهها خواهیم بود. کارنامه این مجموعهها درخشان است.
او ادامه داد: دست همه خادمان این امر را در استان مرکزی که از گوشه و کنار آن خبرهای امیدبخش شنیدهایم، میبوسیم. اما میخواهم عرض کنم که ما پس از بعثت، حتما سطح مسئولیت بالاتری داریم، وظایفمان سنگینتر است و مسئولیت جدیتری بر دوش ما قرار دارد.
او گفت: باید این راهبرد را که مسجد را جدی بگیریم، مسجد را به عنوان سنگر و پایگاه و محور محله مورد توجه قرار دهیم و برای آن جانپردازی و حرکت کنیم، انشاءالله با نوآوری و خلاقیت، با وقت گذاشتن و دلسوزی دنبال کنیم و تفاوتهای آن را روایت کنیم.
او تأکید کرد: این مسئله را باید برای خودمان حل کنیم. هرچه تا به امروز در ذهنهایمان درباره جدیت در امر مسجد نوشته، ساخته و طراحی کرده بودیم، پس از این بعثت و با توجه به توقع رهبر عزیزمان، حتما باید بیش از پیش توقعاتمان را تنظیم و اهتماممان را بیشتر کنیم.
او ادامه داد: تقریبا برای همه روشن شده است که جز اینکه مردم وارد میدان شوند، مسائل یکدیگر را درک و حل کنند و تلاش کنیم دستگاههای حاکمیتی از آنها حمایت کنند و هر کاری که از دستشان برمیآید انجام دهند، راه دیگری وجود ندارد.
قمی گفت: این ساماندهی باید هوشمندانه و براساس همان نقشهای باشد که از پیامبر اعظم(ص)، اسوه حسنه عالم، تأسی کردیم و فرا گرفتیم و در توصیههای این دین مکرر با آن مواجه شدهایم؛ مسجد محل تلاقی دین و دنیاست، محل تلاقی علم و معنویت و محل تلاقی مسائل مردم با مسائل آسمانی است. همه اینها قرار است در مسجد رقم بخورد.
او ادامه داد: اجمالا باید متوجه تفاوت وضعیت و موقف و سطح توقع باشیم. وقتی سطح توقع از طرف رهبری بالاست، سطح اهتمام و جدیت از طرف ما نیز باید بالاتر از قبل باشد.
قمی گفت: البته خادمان این امر متعدد هستند و سازمان تبلیغات اسلامی یکی از آنها است. آنچه برای ما مهم اهمیت دارد، این است که بتوانیم این پیشانی و محوریت مسجد را در اتفاقات اجتماعی مورد توجه قرار دهیم؛ بهگونهای که مسجد به عنوان یک سرفصل اساسی در هر مسئله مطرح باشد.
او اضافه کرد: برای مثال، یکی از وظایفی که رهبر پیش روی ما گذاشتهاند، خونخواهی است. ایشان به عنوان حکم مکتب، این مسئله را به ما یادآوری کردهاند. این خواست این ملت است و تعبیر ایشان نیز همین بود. در آن مسیر، صلح، تشییع پیکر امام شهید، امام رئوف و دهه آخر صفر را در مشهدالرضا دیدیم و شاهد بودیم که این اهتمام و خواست مردم ایران در هنر، شعر، مداحی، شعار و پرچمهای سرخ تجلی پیدا کرده بود.
او ادامه داد: حتما مسجد نسبت به این امر وظایف ظاهری و باطنی، گفتمانی، محتوایی و شکلی دارد. من فکر میکنم باید پرچم سرخ «یالثارات الحسین» بر فراز مسجد قرار بگیرد. این امر حتما نقشآفرینی پیشران و مؤثر مسجد را در هر امر مهمی، از جمله این موضوع، طلب میکند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: مسجد باید جلو داشته باشد، مسجدمحور و مسجدمدار باشد و در نسبت با هیئات مذهبی، ترجیح و برگزاری بسیاری از هیئتها در مسجد مورد توجه قرار گیرد.
او عنوان کرد: بحمدالله غیرت دارید و همت کردهاید تا برای تراز جامعه مبعوث و محتمل به مسجد حرکت کنیم. انشاءالله هم خلاقیت و نوآوریهایتان و جدیت همه مسئولان را دنبال کنیم و هم این روی زمین آوردنها و اقامه و تحقق فضل خداوند، از جمله در همین امر محتشم و به جای خونخواهی، محقق شود.
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