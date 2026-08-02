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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۷

نیویورک تایمز: هم‌پیمانان آمریکا نگران شکست مقابل ایران هستند

نیویورک تایمز: هم‌پیمانان آمریکا نگران شکست مقابل ایران هستند

یک روزنامه آمریکایی به نگرانی هم‌پیمانان این کشور در خصوص شکست در قبال ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که هم‌پیمانان آمریکا نسبت به این موضوع که جنگ با ایران به سمت یک شکست راهبردی سوق پیدا کند نگران هستند.

بر اساس این گزارش، همپیمانان آمریکا می ترسند که ناتوانی در ایجاد تغییری پایدار در ایران، نقطه‌ ضعفی را آشکار کرده باشد که روسیه و چین از آن استقبال خواهند کرد.

در این گزارش آمده است: این هم‌پیمانان اعتراف کرده اند اهداف ترامپ از جنگ افروزی علیه ایران هنوز محقق نشده است. این در حالی است که همزمان ارتش آمریکا از کمبود ذخایر تسلیحاتی رنج می برد.

بر اساس این گزارش، آنها همچنین اذعان کرده اند که این جنگ آمریکا و اسرائیل را در یک موضع ضعیف تر قرار داده و آنها یکدیگر را مسئول این اوضاع می دانند. این در حالی است که موشک ها و پهپادها همچنان پایگاه های آمریکا را در سراسر منطقه تهدید می کند.

کد مطلب 6905763

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      1 0
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      ما در مورد جنگ نظری نداریم ،ولی جنگ بین ایران وامریکا ،ربطی به هم پیمانان امریکا نداشت ،این همپیمانان امریکا چیکار دارند به روسیه وچین ،با روسیه وچین مشکل دارند ؟
    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      0 0
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      این همپیمانان امریکا چیکار به روسیه وچین دارند ایا با روسیه وچین مشکل دارند ؟جنگ به نفع امریکا نیست به نفع هیچ کس نیست حتی اگر به قول خودشان بتوانند تغییری پایدار هم ایجاد کنند بازم به نفعشان نیست ،،جنگ خوب نیست ،
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      2 0
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      این بازی .. چهارشنبه ها تهدید....و... یکشنبه ها مذاکره...برای حفظ فشار جنگ علیه ایران...و از طرف دیگر... پایین نگاه داشتن قیمت نفت است...چرا مسیولان ما بر عکس این فریبکار تبلیغ و عمل نمی‌کنند ؟!!
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      0 0
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      منظورشان از تغییر پایدار چی هست،چه مشکلی با ایران دارند ،ایران کاری به کشورهای عربی ،وامریکا وغیره نداره ،بازم می توانند یک تعهد نزد سازمان ملل ویا جای دیگر بدهند که کاری به کار همدیگه نداشته باشند ،وبازم می گم ایران کاری به جای ندارد ،

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