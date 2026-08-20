به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهلمین روز تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، محفل قرآنی با حضور جمعی از قاریان برجسته استان لرستان در مصلای الغدیر خرم‌آباد برگزار می‌شود.

این محفل قرآنی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و ترویج فرهنگ قرآن و معارف دینی، روز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ در محل مصلای الغدیر خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

حضور قاریان لرستانی در محفل قرآنی

این برنامه از ساعت ۱۰:۴۵ صبح آغاز می‌شود و جمعی از قاریان استان لرستان با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید در آن حضور خواهند داشت.

برگزاری این محفل، فرصتی برای گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب با محوریت قرآن کریم و تقویت فضای معنوی در میان مردم و نمازگزاران خواهد بود.

سخنرانی پیش از نماز جمعه

در برنامه نماز جمعه این هفته خرم‌آباد، حجت‌الاسلام محمدحسین وحیدی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان و حسین نظری، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر لرستان نیز به عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

همچنین حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر، امام جمعه موقت خرم‌آباد، خطبه‌های نماز جمعه این هفته را ایراد خواهد کرد.

گلبانگ اذان ظهر نیز ساعت ۱۲:۲۰ در مصلی الغدیر خرم‌آباد طنین‌انداز خواهد شد.

از عموم مردم، خانواده‌ها، فعالان قرآنی و نمازگزاران برای حضور در این محفل قرآنی و برنامه‌های نماز جمعه دعوت شده است.