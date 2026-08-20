یاسر زالپور سرپرست انجمن خوشنویسان کوهدشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت‌مدیره انجمن خوشنویسان ایران، شعبه کوهدشت با حضور اکثریت اعضای این انجمن و با مشارکت مسئولان فرهنگی شهرستان و استان برگزار شد و ترکیب جدید شورای انجمن برای یک دوره دو ساله مشخص شد.

این انتخابات با حضور عزت جعفری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت و ماسوری، مسئول انجمن خوشنویسان استان لرستان و جمعی از اعضای انجمن خوشنویسان کوهدشت برگزار شد.

انتخاب اعضای شورای انجمن

در جریان برگزاری انتخابات و پس از شمارش آرای مأخوذه، کیومرث سلگی و یاسر زالپور به عنوان اعضای اصلی شورای انجمن خوشنویسان کوهدشت انتخاب شدند.

همچنین هانیه شهبازی با کسب آرای لازم، به عنوان بازرس انجمن برای یک دوره دو ساله انتخاب شد.

زالپور سرپرست انجمن خوشنویسان کوهدشت شد

در ادامه این نشست، اعضای انجمن با توجه به ضرورت استمرار فعالیت‌های اجرایی و تا زمان صدور حکم و معرفی رسمی مسئول شعبه از سوی انجمن خوشنویسان ایران، یاسر زالپور را به عنوان سرپرست انجمن خوشنویسان کوهدشت معرفی کردند.

بر این اساس، زالپور در دوره سرپرستی، مسئولیت پیگیری امور اجرایی و برنامه‌های انجمن را بر عهده خواهد داشت و فعالیت‌های این مجموعه تا تعیین مسئول رسمی شعبه ادامه می‌یابد.

تأکید بر توسعه فعالیت‌های خوشنویسی

برگزاری این انتخابات با هدف تقویت ساختار اجرایی انجمن خوشنویسان کوهدشت، ایجاد پویایی بیشتر در فعالیت‌های هنری و فراهم کردن زمینه برای توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی حوزه خوشنویسی در این شهرستان انجام شد.

انجمن خوشنویسان کوهدشت از ظرفیت قابل توجهی از هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی برخوردار است و انتظار می‌رود شورای جدید با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان منطقه، زمینه گسترش فعالیت‌های این انجمن و حضور پررنگ‌تر آن در رویدادهای فرهنگی و هنری شهرستان را فراهم کند.