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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

کمبود ۳ هزار دستگاه آمبولانس در کشور

کمبود ۳ هزار دستگاه آمبولانس در کشور

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کشور با کمبود حدود سه هزار دستگاه آمبولانس مواجه است.

حسینعلی شهریاری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود آمبولانس در کشور، اظهار داشت: حدود سه هزار دستگاه آمبولانس مورد نیاز کشور هنوز تأمین نشده و رفع این مشکل با تأمین ۱۰۰ یا ۲۰۰ دستگاه امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: تعداد زیادی آمبولانس نیز وجود دارد که هنوز پلاک‌گذاری نشده‌اند و برای بهره‌برداری از آنها به منابع مالی قابل توجهی نیاز است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: همه شهرستان‌ها، بیمارستان‌ها و پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای بدون استثنا با کمبود آمبولانس مواجه هستند و امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم، این مشکل برطرف شود.

کد مطلب 6905952
محدثه رمضانعلی

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