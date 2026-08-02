کمبود ۳ هزار دستگاه آمبولانس در کشور

حسینعلی شهریاری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود آمبولانس در کشور، اظهار داشت: حدود سه هزار دستگاه آمبولانس مورد نیاز کشور هنوز تأمین نشده و رفع این مشکل با تأمین ۱۰۰ یا ۲۰۰ دستگاه امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: تعداد زیادی آمبولانس نیز وجود دارد که هنوز پلاک‌گذاری نشده‌اند و برای بهره‌برداری از آنها به منابع مالی قابل توجهی نیاز است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: همه شهرستان‌ها، بیمارستان‌ها و پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای بدون استثنا با کمبود آمبولانس مواجه هستند و امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم، این مشکل برطرف شود.