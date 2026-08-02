به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای سیاست‌های صیانت از شبکه توزیع برق، کاهش تلفات انرژی و مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از برق، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان و پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در استان روز یکشنبه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های اطلاعاتی، عملیاتی و حقوقی برای شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز و جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه برق منعقد شده است.

مقابله با ماینرهای غیرمجاز؛ ضرورتی برای حفظ پایداری شبکه برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه با تأکید بر اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، اظهار داشت: حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق مشترکان، نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول است و انعقاد این تفاهم‌نامه گام مهمی در تقویت این همکاری‌ها به شمار می‌رود.

شیرزاد جمشیدی افزود: فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز علاوه بر تحمیل خسارت‌های سنگین به شبکه برق، موجب افزایش تلفات انرژی، افت کیفیت خدمات و تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار می‌شود.

وی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری پلیس امنیت اقتصادی، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و بهره‌برداران غیرمجاز از شبکه برق را در دستور کار قرار داده است.

توسعه همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به مفاد این تفاهم‌نامه گفت: اجرای این همکاری مشترک زمینه توسعه تعاملات اطلاعاتی، عملیاتی و حقوقی میان دو مجموعه را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در شناسایی، کشف و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و ارتقای امنیت اقتصادی استان خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با مصرف غیرقانونی انرژی، علاوه بر حفظ سرمایه‌های ملی، موجب افزایش پایداری شبکه برق و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مشترکان خواهد شد.

استفاده از ظرفیت‌های تخصصی برای مقابله با جرائم اقتصادی

در ادامه، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان نیز با اشاره به اهداف این تفاهم‌نامه اظهار داشت: این همکاری مشترک با هدف شناسایی، کشف، جمع‌آوری و برخورد قانونی با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، تبادل اطلاعات، انجام اقدامات پیشگیرانه و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و عملیاتی دو دستگاه منعقد شده است.

سروش روزبهانی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین نسبت به توسعه همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی، برگزاری نشست‌های تخصصی، تبادل تجربیات و هماهنگی در اجرای مأموریت‌های مرتبط با مقابله با ماینرهای غیرمجاز اقدام خواهند کرد.

وی با قدردانی از همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا در استان لرستان، ابراز امیدواری کرد: اجرای این تفاهم‌نامه نقش مؤثری در کاهش مصرف غیرمجاز برق، افزایش پایداری شبکه توزیع، صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله مؤثر با جرائم اقتصادی مرتبط با مصرف غیرقانونی انرژی برق ایفا کند.