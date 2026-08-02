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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

رئیس مجلس ارتحال مادر سه شهید را تسلیت گفت

رئیس مجلس ارتحال مادر سه شهید را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال حاجیه خانم ربابه فلاح‌زاده، مادر شهیدان حسین، محمد و رحمان آدمی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال حاجیه خانم ربابه فلاح زاده، مادر شهیدان حسین، محمد و رحمان آدمی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است؛

خبر ارتحال بانوی مؤمنه، صبور و سرافراز، حاجیه خانم ربابه فلاح زاده، مادر گرانقدر شهیدان والامقام حسین، محمد و رحمان آدمی، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

آن بانوی بزرگوار، با تربیت و تقدیم سه فرزند رشید در راه اسلام، انقلاب و دفاع از ایران عزیز، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، ایثار و استقامت را در تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشت. بی‌تردید، دامن پاک چنین مادران قهرمان‌پرور و افتخارآفرینی است که رزمندگانی این‌چنین استوار، مؤمن و جان‌برکف را پرورش داده و ایران اسلامی را به کشوری عزتمند، مقتدر و دست‌نیافتنی در برابر دشمنان تبدیل کرده است.

اگر امروز نام ایران با صلابت، مقاومت و سربلندی در جهان شناخته می‌شود، ریشه آن را باید در دامان مادرانی جست‌وجو کرد که ایمان و شجاعت را با شیر خود در جان فرزندانشان جاری ساختند و در سخت‌ترین آزمون‌ها، عزیزترین سرمایه‌های خویش را با اخلاص در راه خدا تقدیم کردند. به‌راستی کدام ملت را می‌توان یافت که از نعمت چنین مادران بزرگی برخوردار باشد و از همین روست که سرزمینی در جهان وجود ندارد که رزمندگانی با این میزان از غیرت، وفاداری و فداکاری در راه آرمان‌های خویش پرورش داده باشد.

اینجانب درگذشت این ام‌الشهدای سرافراز را به خاندان معظم فلاح زاده، خانواده‌های مکرم شهدا و عموم مردم شریف ایران اسلامی تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی، همجواری با فرزندان شهیدشان و در صدر آن همنشینی با حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها، و برای بازماندگان ارجمند، صبر، اجر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6906064
زهرا علیدادی

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