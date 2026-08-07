به گزارش خبرگزاری مهر، عضو شورای اسلامی شهرکرد، در نشست با احمد راستینه با اشاره به مشکلات اقتصادی و دغدغههای فعالان حوزه تولید، اظهار کرد: امروز بسیاری از مشاغل و تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینهها و مشکلات تأمین سرمایه در گردش، با شرایط دشواری مواجه هستند و نیازمند حمایت جدی و تصمیمهای عملیاتی هستند.
وی افزود: در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، دامداری، صنعت و اصناف، افزایش هزینه نهادهها و مواد اولیه موجب شده بخشی از فعالان اقتصادی توان ادامه فعالیت با شرایط گذشته را نداشته باشند. تأمین سرمایه در گردش یکی از مهمترین نیازهای تولیدکنندگان است که باید برای آن راهکارهای مؤثر اندیشیده شود.
عضو شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به مشکلات دامداران گفت: افزایش قیمت نهادههای دامی فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده و برخی طرحهای حمایتی نیز به دلیل فاصله زمانی در اجرا و تفاوت قیمتها نتوانستهاند به شکل مطلوب مشکل تولیدکنندگان را حل کنند.
عباسی با تأکید بر ضرورت برگزاری نشستهای تخصصی میان مسئولان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: لازم است جلسات مشترک و کارشناسی برای بررسی مشکلات بخشهای مختلف تولیدی برگزار شود تا بتوان با جمعبندی دقیق، پیگیریهای لازم را در سطح ملی و استانی انجام داد.
وی همچنین به وضعیت بازار و ضرورت تقویت نظارتها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی امروز، فاصله غیرمنطقی میان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده است. در برخی حوزهها، اختلاف قیمتها نشان میدهد که حلقههای واسطهای و ضعف نظارت، فشار بیشتری را به مردم و تولیدکنندگان وارد کرده است.
عضو شورای اسلامی شهرکرد با بیان اینکه این مشکل تنها محدود به بخش کشاورزی و دامداری نیست، افزود: در حوزههای مختلف از جمله مصالح ساختمانی، کالاهای اساسی و سایر بخشهای اقتصادی نیز نیازمند نظارت دقیقتر و شفافسازی فرآیند عرضه هستیم.
عباسی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت تردد خودروهای سنگین در شهرکرد اظهار کرد: کامیونها به دلیل نبود پارکینگ مناسب، مشکلاتی برای معابر شهری، زیرساختها و عبور و مرور شهروندان ایجاد کردهاند. ایجاد پارکینگ ویژه خودروهای سنگین نیازمند همکاری دستگاههای متولی و اختصاص زمین مناسب است.
وی افزود: راه و شهرسازی میتواند در تأمین زمین مورد نیاز برای ایجاد این پارکینگ نقش مهمی داشته باشد و با تعیین تکلیف این موضوع، بخشی از مشکلات مدیریت شهری در حوزه حملونقل کاهش پیدا خواهد کرد.
عضو شورای اسلامی شهرکرد همچنین با اشاره به ظرفیت شهرک مشاغل اظهار کرد: شهرک مشاغل با مساحتی حدود ۱۷۴ هکتار، ظرفیت بسیار مهمی برای ساماندهی مشاغل مزاحم و نیمهمزاحم، کاهش مشکلات ترافیکی و ایجاد رونق اقتصادی در شهرکرد است.
عباسی ادامه داد: امروز شهرکرد به عنوان مرکز استان، نیازمند توسعه فضاهای تخصصی کسبوکار و بازارهای جدید است و راهاندازی شهرک مشاغل میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی شهر داشته باشد. تسریع در روند واگذاری زمین و اجرای این طرح، مطالبه جدی مدیریت شهری و فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای حوزه آب و صنعت گفت: استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش انتقال آب و سرمایهگذاری صنعتی میتواند فرصت مهمی برای توسعه استان باشد و لازم است دستگاههای مرتبط با همکاری بخش خصوصی، این فرصتها را به مرحله اجرا برسانند.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود در بخش کشاورزی و صنعت دشت شهرکرد و شرایط بحرانی آبخوان دشت شهرکرد، ضروری است انتقال آب از حوزه کارون به دشت شهرکرد با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد تا ضمن تأمین نیازهای بخش کشاورزی و صنعت، زمینه توسعه پایدار و رونق اقتصادی استان نیز فراهم شود.
عباسی در پایان تأکید کرد: شهرکرد ظرفیتهای فراوانی در حوزه تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات دارد و با رفع موانع، حمایت از سرمایهگذاران و تصمیمگیریهای دقیق میتوان زمینه رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید برای مردم را فراهم کرد.
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