سرهنگ حسنعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش شبانهروزی کارآگاهان پلیس برای حفاظت از اموال عمومی و زیرساختهای شهری اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت ترانسهای برق در مناطق مختلف سطح شهر اصفهان که موجب اخلال در شبکه توزیع نیرو و خسارت به بیتالمال شده بود، رسیدگی ویژه به موضوع و دستگیری عاملان این سرقتها در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی، بررسیهای میدانی و فعالسازی چترهای نظارتی، موفق شدند هویت اعضای این باند چهار نفره را شناسایی و تحرکات آنان را تحت رصد شبانهروزی قرار دهند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: سرانجام مأموران با هماهنگی مراجع قضائی، طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، هر ۴ متهم را دقیقاً در لحظه ارتکاب سرقت و قبل از فرار از صحنه دستگیر کردند. در بازرسی از خودروی مورد استفاده سارقان، یک دستگاه ترانسفورماتور برق مسروقه کشف و ضبط شد.
سرهنگ اکبری با اشاره به بازجوییهای فنی از متهمان خاطرنشان کرد: اعضای این باند پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی و مواجهه با مستندات و ادله غیرقابلانکار کارآگاهان، به ۵ فقره سرقت ترانسهای برق در سطح شهر اصفهان اعتراف کردند. کارشناسان مربوطه ارزش اموال مسروقه در این پرونده را ۵۰ میلیارد ریال ارزیابی کردهاند.
وی با بیان اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: سرقت تجهیزات برقرسانی علاوه بر خسارتهای سنگین مالی به شبکه توزیع، امنیت و رفاه شهروندان را نیز با مخاطره مواجه میکند و پلیس با تمام توان با سارقان زیرساختهای عمومی برخورد قاطع خواهد کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان به متولیان حوزههای خدماترسانی و شهروندان توصیه کرد که تجهیزات و تأسیسات خدماترسان را به سیستمهای امنیتی و حفاظتی مجهز کنند و هرگونه تحرکات مشکوک افراد در اطراف دکلها و ترانسهای برق را بهسرعت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
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