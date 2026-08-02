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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

حمایت تمام عیار قطر از کاهش تنش در منطقه

حمایت تمام عیار قطر از کاهش تنش در منطقه

وزیر خارجه قطر در گفتگوی تلفنی با همتایان کویت، سعودی و اردنی بر ضرورت کاهش تنش در منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تماس تلفنی جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت، تلاش ها برای کاهش تنش ها در منطقه را مورد رایزنی قرار داد.

وزیر خارجه قطر بر لزوم پایبندی به گفتگو و اجرای آنچه در یادداشت تفاهم توافق شده است، تاکید کرد.

وی بار دیگر بر حمایت کامل قطر از تلاش ها برای کاهش تنش ها و دست یابی به توافق جامع تاکید کردند.

همچین آل ثانی در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان نیز درباره تلاش ها برای کاهش تنش در منطقه رایزنی کرد.

وزیر خارجه تماس تلفنی با ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن داشت و تلاش ها برای کاهش تنش را مورد رایزنی قرار داد.

کد مطلب 6906250

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