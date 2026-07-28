حمایت قطر از صلح پایدار در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن روز سه شنبه تلفنی رایزنی کردند.

دو طرف درباره روابط فیمابین و راه های حمایت و تقویت آن تبادل نظر کردند.

وزیران خارجه قطر و اردن درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش ‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه قطر بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفتگو و دیپلماسی و اجرای توافق ایران و آمریکا از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقه و حفظ دستاوردهای محقق شده و تقویت ثبات منطقه تاکید کرد.

او مجددا بر حمایت کامل قطر از همه تلاش‌ها با هدف از بین بردن تنش و دستیابی به توافق جامع برای تحقق صلح پایدار در منطقه تاکید کرد.