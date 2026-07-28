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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

حمایت قطر از صلح پایدار در منطقه

حمایت قطر از صلح پایدار در منطقه

وزیر خارجه قطر در گفتگوی تلفنی با همتای اردنی بر حمایت کامل قطر از همه تلاش‌ها با هدف از بین بردن تنش و دستیابی به توافق جامع برای تحقق صلح پایدار در منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن روز سه شنبه تلفنی رایزنی کردند.

دو طرف درباره روابط فیمابین و راه های حمایت و تقویت آن تبادل نظر کردند.

وزیران خارجه قطر و اردن درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش ‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه قطر بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفتگو و دیپلماسی و اجرای توافق ایران و آمریکا از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقه و حفظ دستاوردهای محقق شده و تقویت ثبات منطقه تاکید کرد.

او مجددا بر حمایت کامل قطر از همه تلاش‌ها با هدف از بین بردن تنش و دستیابی به توافق جامع برای تحقق صلح پایدار در منطقه تاکید کرد.

کد مطلب 6902152

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