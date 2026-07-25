تاکید وزیران خارجه قطر و مصر بر دیپلماسی برای کاهش تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در دوحه از بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر استقبال کرد.

در این دیدار همکاری میان دو کشور و راه‌های حمایت و تقویت آن و آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک جاری و هماهنگی مشترک برای کاهش شدت تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

عبد الرحمن در این دیدار بر ضرورت پایبندی تمامی طرف‌ ها به گفتگو و دیپلماسی و اجرای موارد مورد توافق در چارچوب یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقه و دستاوردهای محقق شده و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید کرد.

وی بار دیگر به حمایت کامل قطر از تمامی تلاش‌های جاری برای کاهش تنش و دستیابی به توافقی جامع که صلح پایدار را در منطقه محقق می ‌کند، اشاره کرد.