خراسان جنوبی پیشتاز کشور در پذیرش توبه متهمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: خراسان جنوبی در حوزه پذیرش توبه متهمان و صدور احکام مبتنی بر توبه رتبه نخست کشور را به دست آورده که این موفقیت حاصل توجه قضات استان به بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای اصلاح رفتار، بازگشت افراد به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم است.
وی افزود: استفاده از نهاد توبه در چارچوب قانون، رویکردی اصلاحی و تربیتی دارد و دستگاه قضایی استان تلاش کرده است در کنار اجرای دقیق قانون، از این ظرفیت برای فراهم کردن زمینه اصلاح و بازگشت افراد واجد شرایط به جامعه بهره بگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با بیان اینکه این رویکرد در کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت مسئولیتپذیری افراد نیز اثرگذار است، ادامه داد: استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی، علاوه بر تحقق عدالت، میتواند زمینه بازپروری و جلوگیری از بازگشت مجدد افراد به چرخه جرم را فراهم کند.
قاسمی در ادامه به برنامههای نظارتی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: حضور میدانی مسئولان قضایی و ارتباط مستقیم با زندانیان از اولویتهای دستگاه قضایی استان است و در همین راستا طی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، دو هزار و ۶۸۲ بازدید حضوری و الکترونیکی از زندانهای خراسان جنوبی انجام شده است.
وی افزود: این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت زندانیان، رسیدگی به درخواستها، پیگیری مشکلات قضایی و اجرایی و تسریع در ارائه خدمات انجام شده و زمینه ارتباط بیواسطه مسئولان قضایی با زندانیان را فراهم کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی تصریح کرد: شناخت دقیقتر مسائل، تسریع در رسیدگی به پروندهها و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای قانونی برای رفع مشکلات، از مهمترین دستاوردهای این بازدیدهای مستمر است.
قاسمی با تأکید بر اینکه نظارت بر زندانها یکی از محورهای برنامههای تحولی دستگاه قضایی است، اظهار داشت: افزایش شفافیت، رعایت حقوق قانونی زندانیان، حفظ کرامت انسانی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی از اهداف اصلی این بازدیدها به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه نخست کشور در پذیرش توبه متهمان و تداوم بازدیدهای نظارتی از زندانها، بیانگر توجه دستگاه قضایی خراسان جنوبی به عدالت اصلاحی، صیانت از حقوق شهروندان و فراهم کردن زمینه بازگشت محکومان اصلاحشده به جامعه است.
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